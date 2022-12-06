越南旅游的国际搜索量保持在较高水平

越南文化体育与旅游部旅游总局的消息，2022年前11月，国际游客到访越南人数超过295万人次，其中韩国游客量依然最多，占越南接待国际游客总量的26%；其次为美国游客，占9%。

越南旅游的国际搜索量仍然处于较高水平。 其中，住宿场所的搜索量较2022年3月初增长11倍； 航空搜索量是 2022 年 3 月初的四倍。国际搜索量最多的越南景点依次为胡志明市、河内市、岘港市、富国岛、芽庄市、会安古镇、大叻市、顺化市和藩切市等。

仅在2022年11月，越南接待国际游客量环比增长了23.2%。其中欧洲客源大幅增长，增长率为48.2%。欧美客源增长22%，亚洲客源增长20%。

印度客源增长率令人印象深刻。2022年11月，印度游客到访越南人数为2.7万人次，环比增长31%，较2019年同期增长50%。2022年前11月越南接待印度游客总量达10.9万人次，在越南10个客源市场中排名第九位。

2022年11月，越南国内游客预计为450万人次； 今年前11个月越南国内游客总量超过了2019年全年的游客人数。旅游总收入达约456.7万亿越盾，相当于2019年同期的70%。

此前越南旅游业提出2022年国际游客到访量达500万人次的目标。（完）