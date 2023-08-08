越南旅游市场等待“爆炸式”增长

目前，越南旅游企业正在开发许多新的旅游线路以吸引国际游客。可以说，旅游市场正在等待“爆炸式”增长。

越南国家旅游局的数据显示，2023年7月和前7个月，赴越国际游客人数大幅增加。2023年7月，全国接待国际游客超过103.8万人次，环比增长6.5%。这也是今年以来旅游业接待国际游客首次超过100万人次的一个月。据统计，今年前7个月，赴越南国际游客人数达近660万人次，完成2023年计划的83%。

尽管赴越国际游客数量大幅增加，但尚未达到疫情前的水平。因此，越南需要制定突破性战略，以提高竞争力，实现既定目标。

在国内游客暑期旺季结束后，当年8月中旬至次年4月被视为旅游业的旺季，国际游客人数大幅增加。掌握了这一点，旅游企业制定了多种方案和产品，例如长途旅游线路、新旅游产品和跨地区旅游线路等，以便吸引国际游客。

玉越国际旅游贸易有限公司经理陈氏秋香表示，过去一段时间，除了泰国-马来西亚-新加坡或欧洲-澳大利亚-美国、韩国-日本等跨国旅游线路之外，该单位还打造了许多特惠国内套餐旅游产品。

不仅是旅游企业，各地也加速推进组团游，注重提高服务质量，以吸引国际游客。许多地方都大力开展旅游促进活动。

最近，胡志明市旅游局领导已在泰国曼谷、柬埔寨金边等地开展旅游推介活动。

2023年的最后几个月，随着旅游摄影大赛、2023年河内旅游礼品节、河内奥黛节等系列活动的举行，河内旅游业希望迎来旅游爆发式增长期。

河内旅游局局长邓香江说，今后，旅游局将同有关单位配合推出多种旅游产品，包括为游客绘制河内美食地图，设计会奖旅游产品、高尔夫旅游、市区与郊区体验式旅游等。

专家表示，从现在到2023年底，国际旅游市场还有很大的增长空间。然而，越南需要在多个领域进行改进，以最大限度地挖掘旅游潜力。除了打造有吸引力的旅游产品外，各部委需要保持密切协调。与此同时，要注重基础设施，重点发展邮轮旅行、会奖旅游、高尔夫旅游等优质的旅游产品。

此外，通过社交网 开展大规模、多样化的旅游营销活动；增加越南与重点客源市场的航班次数等。（完）