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越南旅游对法国游客的吸引力不断增强

凭借多样化的自然景观、独特的文化特色和国家的蓬勃发展活力，越南正日益彰显其对法国游客的吸引力。据越通社驻法国记者报道，这也是正在巴黎凡尔赛门国际展览中心举行的世界旅游展览会的亮点之一。
  游客在3月12日至15日于巴黎举行的世界旅游展览会上了解越南旅游项目。图自越通社 

世界旅游展览会于3月13日至16日举行，是法国规模最大的旅游盛事之一，汇集了数百家旅游企业、旅游促进机构和来自多个国家的旅游目的地。

在今年的展会上，越南继续成为众多法国企业和游客关注的目的地之一。QAsia Travel旅游公司经理申氏清表示，近期赴越南的国际游客数量强劲增长，其中法国市场仍扮演着重要角色。凭借15年从事旅游业的经验，她发现新冠肺炎疫情后，法国游客对越南的需求日益增加。申氏清女士介绍，法国游客特别关注越南的文化、历史和传统价值。探索山区、了解各民族社区生活、品尝当地美食或了解国家历史等那些真实的体验，对他们都具有很大的吸引力。

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游客在3月12日至15日于巴黎举行的世界旅游展览会上了解越南旅游项目。图自越通社

Vietnam Original Travel旅游公司执行经理申德孟持同样的观点，他认为，参加在巴黎举行的世界旅游展览会是向欧洲市场，特别是法国游客推广越南旅游形象的重要机会。

申德孟在谈到吸引法国游客面临的一些困难时表示，目前机票价格仍处高位，且近期一些经由多哈和迪拜的中转航班因中东冲突影响而取消。但他相信，这些因素只是暂时的，不会对日益增多的法国游客赴越旅游产生长期影响。

从国际视角来看，Nomade Aventure旅游公司东南亚-印度-大洋洲地区总监普瓦里耶（Poirier）认为，越南长期以来一直是该公司探险旅游项目中的重要目的地。游客可以参与不同级别的自然探索活动，从轻松的徒步旅行到更具挑战性的旅程，同时结合探索越南丰富的文化遗产。

此前，世界旅游展览会组委会于3月11日公布的调查结果显示，越南与日本、泰国等亚洲国家一同跻身目前法国游客搜索最多的目的地之列。调查结果还显示出，法国游客越来越倾向于寻找遥远、富含文化和自然体验的目的地，而越南已成为亚洲一个极具吸引力的选择之一。（完）

报道/越通社

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