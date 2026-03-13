越南旅游对法国游客的吸引力不断增强

世界旅游展览会于3月13日至16日举行，是法国规模最大的旅游盛事之一，汇集了数百家旅游企业、旅游促进机构和来自多个国家的旅游目的地。

在今年的展会上，越南继续成为众多法国企业和游客关注的目的地之一。QAsia Travel旅游公司经理申氏清表示，近期赴越南的国际游客数量强劲增长，其中法国市场仍扮演着重要角色。凭借15年从事旅游业的经验，她发现新冠肺炎疫情后，法国游客对越南的需求日益增加。申氏清女士介绍，法国游客特别关注越南的文化、历史和传统价值。探索山区、了解各民族社区生活、品尝当地美食或了解国家历史等那些真实的体验，对他们都具有很大的吸引力。

游客在3月12日至15日于巴黎举行的世界旅游展览会上了解越南旅游项目。图自越通社

Vietnam Original Travel旅游公司执行经理申德孟持同样的观点，他认为，参加在巴黎举行的世界旅游展览会是向欧洲市场，特别是法国游客推广越南旅游形象的重要机会。

申德孟在谈到吸引法国游客面临的一些困难时表示，目前机票价格仍处高位，且近期一些经由多哈和迪拜的中转航班因中东冲突影响而取消。但他相信，这些因素只是暂时的，不会对日益增多的法国游客赴越旅游产生长期影响。

从国际视角来看，Nomade Aventure旅游公司东南亚-印度-大洋洲地区总监普瓦里耶（Poirier）认为，越南长期以来一直是该公司探险旅游项目中的重要目的地。游客可以参与不同级别的自然探索活动，从轻松的徒步旅行到更具挑战性的旅程，同时结合探索越南丰富的文化遗产。

此前，世界旅游展览会组委会于3月11日公布的调查结果显示，越南与日本、泰国等亚洲国家一同跻身目前法国游客搜索最多的目的地之列。调查结果还显示出，法国游客越来越倾向于寻找遥远、富含文化和自然体验的目的地，而越南已成为亚洲一个极具吸引力的选择之一。（完）