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越南旅游对外宣传推广成效显著

近年来，胡志明市旅游业积极在美国、澳大利亚、新加坡和老挝等国家开展旅游推广宣传活动。这不仅有助于深化越南与世界多国之间的外交关系，还促进了越南旅游业的发展，提升了来越旅游的国际人数。

近年来，胡志明市旅游业积极在美国、澳大利亚、新加坡和老挝等国家开展旅游推广宣传活动。这不仅有助于深化越南与世界多国之间的外交关系，还促进了越南旅游业的发展，提升了来越旅游的国际人数。

 

这些来自澳大利亚和美国的越侨游客，选择回到越南胡志明市度过年末假期。乘坐水上巴士欣赏整个城市的风貌时，他们对胡志明市的迅猛发展感到惊叹。水上旅游这一产品也成为了胡志明市旅游的新名片。

 

为了让更多国际游客了解胡志明市的旅游魅力，胡志明市旅游业不断向美国、澳大利亚、新加坡和老挝等国开展旅游推广和宣传活动。旅游印刷品、传统纪念品、特色美食等展示，以及捏塑技艺、编织椰叶技艺等体验活动和传统乐器表演等，都是旅游宣传不可或缺的内容。通过文化产品和艺术展示，让各国游客能够深刻感受胡志明市乃至越南的文化和旅游魅力。

 

胡志明市每年还定期举办国际旅游博览会（ITE），力求拓展越南旅游业的国际客源市场，增加各国之间的游客流动，从而提升旅游收入。通过展会中的会晤和商务洽谈，胡志明市积极与各国航空公司、管理机构及旅游组织建立合作关系。每届展会结束后，来胡志明市旅游的国际游客数量显著增长，为旅游业带来了可观的收益。

 

对外宣传推广旅游是一项长期的工作，需要越南与国际各国在政府管理机构和企业等层面的紧密合作。此外，越南本身也要做好充分准备，提高服务供应质量，健全旅游基础设施，尤其是在主要旅游中心，为游客带来更加有趣和新鲜的体验。（完）

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政府总理范明政：计划与投资部门率先行动 助力全国实现发展目标

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