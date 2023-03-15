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越南旅游官网在东南亚地区排名靠前

全球流量分析网站SimilarWeb近日评估越南旅游局官方网站:https://vietnam.travel评级与泰国旅游网站持平。
越南旅游总局的网站 https://vietnam.travel 是专门向外宣传越南旅游形象的官方网站。目前，网站vietnam.travel在全球旅行预订网站排行榜上排名128229位。凭借上述结果，vietnam.travel在地区内与泰国（排名 126000位）持平，领先于印度尼西亚（排名 137962位）、马来西亚（排名 745714位）和菲律宾（排名 470625位）。

2023年2月份，网站vietnam.travel比上个月上升了60825位。
 
值得一提的是，网站vietnam.travel国际市场访问率最高（达85%），高于印尼（62%）、马来西亚（58%）、泰国（41%）、菲律宾（28%）。这一比例表明越南网站在吸引国外目标市场方面做得很好。

过去，网站vietnam.travel继续大力推广越南旅游的形象和品牌，主动向目标市场提供信息，以“尽情享受越南”（Live fully in Vietnam）为主要思路，加强吸引国际游客。（完）

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越通社为 越南革命摄影业发展添砖加瓦

越通社为 越南革命摄影业发展添砖加瓦

1953年3月15日，胡志明主席在太原省定化县越北战区签署成立越南电影和摄影国营企业的决定。从此，3月15日被选为越南革命摄影的传统日。历经70年发展，越南摄影业已不断发展成长，在越南革命史上留下深深烙印。在此征程中，越通社的摄影记者以出色的业绩为越南摄影业的发展添砖加瓦。
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