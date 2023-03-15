越南旅游官网在东南亚地区排名靠前

越南旅游总局的网站 https://vietnam.travel 是专门向外宣传越南旅游形象的官方网站。目前，网站vietnam.travel在全球旅行预订网站排行榜上排名128229位。凭借上述结果，vietnam.travel在地区内与泰国（排名 126000位）持平，领先于印度尼西亚（排名 137962位）、马来西亚（排名 745714位）和菲律宾（排名 470625位）。



2023年2月份，网站vietnam.travel比上个月上升了60825位。

值得一提的是，网站vietnam.travel国际市场访问率最高（达85%），高于印尼（62%）、马来西亚（58%）、泰国（41%）、菲律宾（28%）。这一比例表明越南网站在吸引国外目标市场方面做得很好。



过去，网站vietnam.travel继续大力推广越南旅游的形象和品牌，主动向目标市场提供信息，以“尽情享受越南”（Live fully in Vietnam）为主要思路，加强吸引国际游客。（完）