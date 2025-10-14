越南旅游在国际排名中屡获殊荣

据越南文体旅游部国家旅游局信息中心的消息，越南旅游在《康泰纳仕旅行者》(Condé Nast Traveller)评选的“2025年读者选择奖”(Readers' Choice Awards 2025)多个项目中表现优异。



具体的是，越南以97.27分（满分100分）荣膺“全球最友好国家”榜单第六名；以94.29分超越众多强劲对手，位列全球十大“最具吸引力旅游目的地”排行榜第九名。在“最具吸引力美食目的地”项目中获得96.67分，在15个国家中排名第四。



多年来，越南旅游景点的的迷人风光使越南在全球探索爱好者首选目的地榜单中不断攀升。2024年，越南接待国际游客达近1800万人次。游客选择越南的主要目的是探索新奇体验，感受独特的传统文化以及欣赏绝美的原始风光。与此同时，新航线的开通也让国际游客前往越南更加便捷。

《康泰纳仕旅行者》杂志赞誉道，“一望无际的稻田、古色古香的小镇以及如翡翠般迷人的海湾——世界上鲜有地方能像越南一样拥有如此多样而独特的美景。更特别的是，这里的人民总是热情地与游客分享所有这些美好。”



此外，浓厚的社区精神也是越南的一大鲜明特色。从城市中随处可见的流动小贩、清晨锻炼的群体、路边理发店，到偏远村落中朴素而温馨的民宿，都能感受到这种独特的社区氛围。



《康泰纳仕旅行者》杂志写道，若未曾体验传奇河江（今属宣光省）蜿蜒曲折的山路和雄伟壮丽的景色，那么越南之行便称不上完整。然而，真正留存在游客记忆中的是当地人民之间的情感纽带以及他们的热情好客。



越南美食也深受国际游客的赞誉与高度评价，食材新鲜而丰富，为游客带来真实而完整的味觉体验。每一道菜肴都在讲述着关于这片土地、文化与人民的独特故事。



除越南外，泰国、意大利、日本、西班牙、新西兰、斯里兰卡、希腊、南非、秘鲁、马尔代夫、哥伦比亚、摩洛哥、法国和土耳其也跻身《康泰纳仕旅行者》杂志的全球15个最佳美食目的地榜单。（完）