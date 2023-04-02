越南旅游业：加强各地对接 创造新吸引力

发挥各地旅游优势，形成和开发跨区域联动旅游线路产品是越南南部具有旅游优势的许多地方正在实施的解决方案，旨在为当地乃至整个地区旅游业创造吸引力，进而为促进旅游复苏和发展作出积极贡献。

胡志明市旅游局局长阮氏映花表示，为各地方旅游业的恢复和发展创造新动力，胡志明市已主动提高地方间旅游合作的质量和效果。

具体而言，除了与九龙江三角洲地区各省市、东南部地区各省市、西北地区各省市、东北地区各省市、河内和中部地区重点经济区各省市和中部以北地区各省市等地方建立厅局级双边合作机制外，还建立了人民委员会级别的合作机制。

开发联通旅游产品、加强旅游推广促进活动、加大对人力资源的投资和培训力度是胡志明市旅游业重要的合作内容，为促进旅游业在疫情后的复苏和发展，提升各地和胡志明市旅游的吸引力和竞争力等作出重要贡献。

2022年，胡志明市接待游客量超过3400万人次。2023 年前 2 个月，胡志明市接待游客量超过 530 万人次，同比增长近 67%；旅游营业收入达 21.234万亿越盾，同比增长62%以上。

与胡志明市一样，在双边合作和对接方面，越南南部以东地区和九龙江三角洲地区的许多地方也建设和开发多条跨区域联通旅游路线，旨在使旅游产品更为丰富并为旅游目的地创造新的吸引力作出贡献。

茶荣省省文化、体育与旅游厅代表表示，茶荣省与槟椥省联合推出了“友谊水上旅游线路”，旨在继续发扬两省的旅游优势。

朔庄省文化体育与旅游厅代表表示，凭借当地的丰富文化特色，朔庄省正与地区多个省市大力开展各项跨省市旅游计划，如：芹苴市-朔庄省-巴地头顿省昆岛的旅游线路；芹苴市–朔庄省岣崂榕（Cù Lao Dung）-昆岛旅游线路； 胡志明市 - 前江 - 芹苴 - 朔庄 - 薄辽 - 金瓯旅游线路等。 从而助力朔庄省实现发展成为九龙江三角洲地区的庙会旅游中心，并朝着全面且可持续的方向发展等目标。

全国各地之间的旅游合作对接活动为越南国内旅游市场在过去一段时间取得迅速复苏和发展作出了重要贡献，从而进一步肯定越南旅游在地区和世界上的品牌、角色和地位。（完）