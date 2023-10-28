越南旅游业连续4个月接待国际游客量突破100万人次

据越南文化体育与旅游部国家旅游局10月27日的消息，2023年10月，越南接待国际游客111万人次，连续第4个月接待国际游客超过100万人次。 2023年10个月，越南国际游客人数达近1000万人次。

从市场规模来看，前10个月，韩国继续成为越南最大的客源市场，游客人数为290万人次。中国市场排名第二。这两个市场的游客人数占越南国际游客总数的42%。 美国排名第三， 中国台湾排名第四，日本排名第五。

在东盟国家中，泰国是越南在东盟国家中最大的客源市场，游客人数39.2万人次，排在其后是马来西亚（37.2万人次）和柬埔寨（32.6万人次）。

澳大利亚和印度市场的游客人数均为31.4万人次。

在欧洲国家中，英国、法国和德国是欧洲国家中的三大客源市场。 俄罗斯游客人数达到9.8万人次。

2023 年 10 月，大多数主要市场的游客人数都增长。 与 2023 年 9 月相比，欧洲主要市场继续增长。 增幅最大的市场包括丹麦（增长61.7%）、瑞士（增长54.1%）、芬兰（增长42.8%）、瑞典（增长30.3%）等。

越南国家旅游局表示，近期，越南旅游业努力开发旅游产品，提高服务质量，大力开展旅游促进活动，因此，越南接待国际游客人数远远超过既定目标。越南文化体育与旅游部1⃣️将2023年接待游客人数从800万人次增加到1200至1300万人次，为促进旅游业复苏、可持续高效发展注入强劲动力。（完）