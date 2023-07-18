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越南旅游业的可持续发展趋势
全球领先的酒店及住宿在线预订平台Booking.com缤客刚对全球28个国家和地区的超2.8万名旅行者进行了一项全球调查，以了解全球旅行者最想要的需求，以及当新冠疫情得到控制时“他们为了旅行而愿意放弃的东西”。
越南1000多名接受调查者表示，他们计划在未来12个月内外出旅行。57%的越南受访者回答优先把时间留给家人，43%的越南受访者选择度假。然而，66%中国台湾游客以及62%的韩国游客选择度假。
在国际航线仍无法恢复到正常的背景下，69%的越南旅客表示，更愿意进行绿色度假，而不是“寻找真爱”。然而，77%的中国香港游客、75%的泰国游客和71%的日本游客则选择“寻找真爱”。
值得一提的是，高达63%的越南游客选择外出旅行而不是购买新车；57% 的越南人选择度假而不是升职。
尽管这项研究结果并不全面，但也能说明，旅游已经成为大众的优先选择。
旅游业可持续发展
缤客针对全球30个国家和地区逾2.9万名旅行者展开的另一项研究显示，旅行者在日常生活中对可持续发展的承诺也与他们对未来旅行计划一致。
具体，88%的越南游客希望减少一般垃圾，86%的受访者希望减少能源消耗； 81%的受访者宁愿使用更加环保的交通方式，如步行、骑自行车或乘坐公共交通工具，而不是出租车或汽车租赁； 84%的越南游客希望真正体验当地文化特色； 93% 的游客认为提高文化意识和遗产保护工作非常重要等。
64%的越南游客愿意错峰出行，避免人群的过度拥挤。100％的越南游客回答，在未来的一年里，他们希望留在对可持续旅游作出承诺的地方。不过，调查还显示，高达41%的越南游客认为，到2021年，可持续旅游的选择仍然不够。
近日，越南政府总理批准《2021-2030年越南旅游系统规划和2045年愿景》制定任务，并责成文化体育与旅游部牵头部署。
本规划制定目标在于促进旅游业朝绿色方向可持续发展，确保旅游发展与保护环境之间的和谐，发挥自然资源价值，进而建设具有民族特色的旅游产品，解决社会问题，保护环境，适应气候变化，确保国防安全等。（完）