越南旅游业强劲复苏 前11个月入境游客突破1910万人次

越南国家旅游局数据显示，2025年1月至11月，越南累计接待国际游客超过1910万人次，较2024年同期增长20.9%，创历史同期新高，并已超过2019年全年1800万人次的水平。



仅2025年11月，越南接待国际游客近200万人次，环比增长14.2%，同比增长15.6%，成为今年游客接待量第三高的月份，仅次于1月和3月。



11月数据显示，北美市场表现强劲，其中美国游客增长30.5%，加拿大游客增长55.9%。欧洲市场也实现快速增长，环比增幅达51.2%，多个主要客源国增势明显：俄罗斯（+37%）、英国（+31.8%）、法国（+46.7%）、德国（+51.4%）、意大利（+88.9%）、瑞士（+47.3%）、捷克（+148.8%）、波兰（+255.6%）等。这反映了年终旅游旺季的市场需求。



2025年前11个月，越南入境游客总量首次突破1900万人次。根据联合国旅游组织（UN Tourism）报告，在亚太地区旅游业恢复至疫情前约90%的背景下，越南与日本同属全球旅游业复苏最快的国家之列。



越南统计总局数据显示，2025年前11个月，住宿和餐饮服务业营业收入预计达767万亿越盾，占社会消费品零售和服务收入总额的12.0%，同比增长14.6%。部分重点旅游城市增幅显著：胡志明市（+17.3%）、岘港（+15.8%）、河内（+13.4%）、芹苴（+12.2%）和海防（+11.6%）。



国际游客兴致勃勃地游览宁平省舞洞（Hang Múa）。图自Vietnam+

今年以来，各地积极实施旅游刺激计划，丰富旅游产品供给。前11个月，旅行社营业收入约达85.4万亿越盾，占社会消费品零售和服务总额的1.4%，同比增长19.9%。其中，河内（+23.4%）、胡志明市（+22.3%）、广宁（+18.2%）、永隆（+14.1%）和岘港（+13.2%）等地增长较快。



从客源市场结构看，2025年前11个月，中国依然是越南最大客源国，约480万人次，占总量的25%；韩国位居第二，超过390万人次，占20.6%；随后依次为中国台湾、美国、日本、印度、柬埔寨、俄罗斯、马来西亚和澳大利亚。



在增长动力方面，前11个月中国市场同比增长43.1%，日本和美国市场保持稳定增长，增幅分别为15.0%和8.4%；韩国市场小幅下降4.6%。东南亚邻近市场普遍增长强劲，如菲律宾（+84.0%）、柬埔寨（+48.5%）、老挝（+30.5%）、马来西亚（+15.7%）、印度尼西亚（+13.8%）、新加坡（+12.9%）和泰国（+10.0%）。印度市场也大幅增长47.2%。



欧洲市场继续保持良好增长，主要得益于越南便利的签证政策。英国（+20.7%）、法国（+21.4%）、德国（+16.6%）、意大利、西班牙、丹麦、瑞典、挪威、波兰、瑞士、捷克等市场均实现稳定增长。其中，俄罗斯游客达59.3万人次，同比大幅增长190.9%，继续保持越南在欧洲地区最大客源国地位，同时也是该区域增长最快的市场。（完）