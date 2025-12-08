越南旅游业加速迎接圣诞和新年旺季

在今年前11个月保持积极增长势头后，越南旅游业正迈入年末旺季。各地方和企业纷纷推出以科技、文化与节庆为亮点的新产品，为市场注入活力。



市场升温 产品创新竞逐

据越南国家旅游局统计，截至2025年10月底，越南国内游客达1.25亿人次，国际游客达1720万人次；旅行社营业收入超过77.4万亿越盾（约合人民币203.6亿元），住宿和餐饮服务收入达695.1万亿越盾（约合人民币1829.2亿元）。

多地主动推出新型旅游产品，强化科技应用，并配合一系列优惠活动。数字化体验成为鲜明趋势，VR、AR和二维码技术广泛应用于文化遗产探索，为游客呈现更加生动、沉浸的文化故事。

广治省推出的“传奇长山路——指挥洞”虚拟现实之旅是其中的亮点之一。通过VR技术逼真再现20号决胜线路的崎岖岩坡、轰鸣炸弹和战士跋涉的历史场景。

数字化体验被视为提升旅游吸引力的关键，“先体验后下单”的模式显著提高了年轻客群的转化率。

老街、宣光、奠边、太原等省正发展沉浸式文化体验旅游。游客不仅观景，更能穿民族服饰、亲手烹饪、采茶制茶、品茶、织锦，并参与夜间文艺活动。

年末也是旅行社推出系列促销的时机，包括代金券、电子券、机票套餐等，以进一步刺激需求。

Flamingo Redtour总经理阮功欢表示，11月至12月，游客对旅游线路和住宿的搜索需求均快速增长，为企业提升销售额与转化率创造良机。

BestPrice市场总监裴青秀称，公司正积极开拓澳大利亚、美国、欧洲和北亚市场。预计自2025年11月至2026年第一季度，国际游客数量将持续上升，而国内游客则因年末假期而保持稳定。

独特目的地为旺季添彩



得益于前十个月的增长基础及各地方的充分准备，越南旅游业在年末旺季迎来重要发展机遇。科技、文化与度假类新品不断涌现，持续拓展行业收入空间，并增强实现2025年目标的动力。

越南旅游协会主席武世平认为，要将机遇转化为实质客流，旅游业需在重点客源市场进一步加强数字传播，并积极开发考察团（Famtrip）活动。

大叻凭借凉爽气候、晨雾和圣诞灯饰出现“一房难求”。胡志明市以年终装饰和阮惠步行街跨年倒计时带来热闹氛围。富国岛则以“热带圣诞”为主题吸引游客，海况平稳、阳光和煦，户外娱乐活动相当丰富。

随着准备充分、产品多样化及市场需求走强，圣诞—新年旅游季有望成为越南旅游业的重要“加速器”，助力实现2025年发展目标，并开启新的增长周期。（完）