新闻
越南旅游业做好迎接中国游客的准备
越南旅游协会主席武世平表示，中国开放边界有助于稳定国际游客源。新冠肺炎疫情爆发蔓延之前，中国一直是越南乃至本地区和世界各国的庞大客源市场。
对于越南来说，中国是一个重要的客源市场。在 2015至2019年阶段，赴越中国游客增长了2.3倍，年均增长率达34.4%。 2019 年，中国仍然是越南旅游的最大市场，游客到访量达 580 万人次。 2019年疫情爆发前，在到访越南的1800万名国际游客中，中国游客达600万名。
据旅游发展研究所的研究，中国游客一直占越南接待国际游客总数的28~30%。 然而，中国游客在越南的消费水平并不高。据越南旅游局2017年的一项调查显示，中国游客平均每次旅游越南花费约为897.4美元，其中约32%用于住宿。
目前，在获悉中国开放旅游的消息后，越南很多地方和企业都尽快做好接待中国游客的准备工作。越南旅游业期待从中国这个大型市场迎来大量的游客。
2023年，越南旅游业力争实现接待游客量达1.1亿人次（国际游客量达800万，国内游客量达1.02亿）；游客总收入约达650万亿越盾等目标。 随着中国这个世界领先旅游市场的重新开放，越南旅游业的上述一目标是完全可以实现的。（完）