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越南旅游业做好迎接中国游客的准备

自 2023 年 1 月 8 日起，中国正式取消赴华人员入境后全员核酸检测和集中隔离。赴华人员无需在行前向中国驻外使领馆申请健康码。 越南多家旅行社和地方已迅速开展迎接中国游客入境越南和将越南游客赴中国旅游的各项计划。 这是很必要的，因为中国是越南以及世界其他国家的大型客源市场。

越南旅游协会主席武世平表示，中国开放边界有助于稳定国际游客源。新冠肺炎疫情爆发蔓延之前，中国一直是越南乃至本地区和世界各国的庞大客源市场。

对于越南来说，中国是一个重要的客源市场。在 2015至2019年阶段，赴越中国游客增长了2.3倍，年均增长率达34.4%。 2019 年，中国仍然是越南旅游的最大市场，游客到访量达 580 万人次。 2019年疫情爆发前，在到访越南的1800万名国际游客中，中国游客达600万名。

据旅游发展研究所的研究，中国游客一直占越南接待国际游客总数的28~30%。 然而，中国游客在越南的消费水平并不高。据越南旅游局2017年的一项调查显示，中国游客平均每次旅游越南花费约为897.4美元，其中约32%用于住宿。

目前，在获悉中国开放旅游的消息后，越南很多地方和企业都尽快做好接待中国游客的准备工作。越南旅游业期待从中国这个大型市场迎来大量的游客。

2023年，越南旅游业力争实现接待游客量达1.1亿人次（国际游客量达800万，国内游客量达1.02亿）；游客总收入约达650万亿越盾等目标。 随着中国这个世界领先旅游市场的重新开放，越南旅游业的上述一目标是完全可以实现的。（完）

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2022年越南民航客运量保持较好的增长势头

2022年越南民航客运量保持较好的增长势头

越南航空局称，2022年，越南民航客运量约达5500万人次，是去年的3.7倍，相当于2019年的69.6%。其中，国内游客运输量约达4320万人次，较2021年增长2.5倍并较2019年增长15.6%；国际游客运输量约达1100万人次，是2021年的22倍并相当于2019年的27%。
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