越南旅游业主动适应成本压力 积极提质增效 保持增长势头

随着雄王祭祖日及“4·30”和“5·1”国际劳动节长假的临近，越南旅游业正步入夏季旅游高峰期。尽管面临全球地缘政治冲突引发的燃油价格上涨及运输成本波动等挑战，越南旅游企业正通过重构产品体系、灵活定价及加强行业联动，竭力保持市场增长势头。

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受全球能源成本波动影响，自2026年3月中旬起，多家航司及陆路运输单位相继上调税费与燃油附加费。由于交通费用通常占旅游产品总成本的35%至40%，这对旅游报价造成了直接压力。

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面对这一挑战，越南各大旅行社正积极调整战略，加大对短途、近距离及短周期线路的开发力度。Flamingo Redtours总经理阮功欢表示，为应对机票价格波动，公司已采取多元化应对措施，包括将部分国内行程由航空转为铁路运输，引导游客选择非周末时段错峰出行，并与目的地酒店、景区协商以获取更具竞争力的价格，抵消交通成本上涨带来的冲击。

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在出境游方面，中国、泰国、日本、韩国及新马等手续简便、成本波动较小的周边目的地成为首选。而在国内市场，陆路旅游线路及北部、北中部沿海度假产品受到热捧，有效缓解了航空成本高企的压力。

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据胡志明市、广宁、岘港等旅游中心反映，尽管成本走高，但3月以来的旅游交易量依然持续升温。专家认为，在全球局势复杂的背景下，越南旅游业需在调整客源结构、推行动态定价、强化供应链联动等方面精准发力。

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越南旅游业内人士指出，在当前的波动环境下，灵活的适应能力与深化的行业协作将是越南旅游业保持市场活力、实现可持续增长的关键。（完）