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越南旅游业主动实施数字化转型以把握发展趋势
在谷歌的支持下，该局继续在Youtube上开展题为“越南：为爱而去”的短片宣传计划。与此同时，还在网站以及脸书、照片墙、Zalo、Viber等社交网络平台上大力实施各项旅游宣传推广活动。
越南文化体育与旅游部部长阮文雄援引谷歌的旅游搜索趋势分析工具的数据透露，从2023年初至今，越南旅游的搜索量在全球排名持续上升，从第11位升至第6位。越南是东南亚地区唯一进入该排名的旅游目的地。
其原因在于越南旅游业已大力实现数字化转型并取得了诸多积极的成效。这也是一个良好的机会，让各地方通过数字化转型更好地向国国际友人推介各处独特旅游目的地。
在地方层面，由于认识到数字化转型在旅游发展中的重要性，多个省市已主动更换旅游推广方式，打造新的旅游产品，旨在深挖并满足游客的需求。
近年来，老街省智慧监督管理中心正式投入运行，以服务于地方管理与经济社会发展工作。该中心包括许多技术促进旅游发展的功能。
具体的是，该中心将3D技术试点应用在沙坝市的各处旅游景点，旨在为当地居民、游客和企业提供旅游信息和虚拟旅游服务。
2020年底，山罗省木州县首次推出虚拟旅游产品，通过VR 360的图片和视频向到访木州的游客提供了多样化的场景选择和不受地理位置限制的旅游体验。游客甚至可以自由地走路、听到瀑布流水的声音、溪流的声音、鸟叫的声音等。
越南通讯传媒部数字经济与数字社会司司长陈明俊表示，此前，每个旅游住宿接待单位使用单独的旅游管理经营软件，而现在使用了同一个软件。这有助于缩短时间、降低成本，而且还及时且同步地更新客房状态。（完）