越南旅游不可错过的6个体验

越南自3月15日起对国际游客重新开放边境，全面恢复国际旅游活动。近日，伦敦旅游网站Culture Trip 已评选到访越南时不可错过的六个体验。



河内古街：越南河内古街一直是赴河内旅游不可错过的旅游目的地，被视为河内历史文化的灵魂所在。这里拥有古典与现代交叉的独特建筑风格。



水上集市：在水上集市购物不仅是一个有趣且新鲜的体验，而且还是游客深度了解当地文化，感受特色生活的独特体验。

胡志明市街头美食：除了在胡志明市之外，游客们还可以在越南全国各省市的任何街头小吃摊品尝越南美食，同时进一步了解当都居民的日常生活。



在会安古镇购买衣服：会安是广南省的一个贸易中心，是15世纪到19世纪东南亚保存完好的传统贸易港。该市以手工缝制衣服业遐迩闻名。游客们以合理的价格购买漂亮的衣服。

胡志明市屋顶酒吧：胡志明市的屋顶酒吧被评为世界上最受欢迎的酒吧之一，屋顶酒吧迎合了几乎所有夜店爱好者的喜好和口味。在这里，人们可品尝各种鸡尾酒和俯瞰城市全景。



探险风雅–格邦国家公园的洞穴：风雅–格邦以各洞穴的神奇之美、原生森林以及独特的生态系统等美景吸引游客。此外，风雅–格邦还被全球名誉旅游杂志摄影师选为最佳探索目的地。（完）