越南旅居各国大使馆举行多项颇具意义的活动

*当地时间5月18日上午，越南驻阿尔及利亚大使馆在首都阿尔及尔胡志明大道举行纪念胡志明主席诞辰134周年的献花仪式。



越通社驻阿尔及尔记者报道，献花仪式结束后，越南驻阿尔及利亚大使馆和越共中央宣教部代表团成员与当地政府举行了一场足球友谊赛，意在为有关胡志明主席的文化外交活动做出贡献。



新加坡驻越大使馆干部、人员向胡伯伯献上鲜花。图自越通社

* 5月18日，越南驻法国大使馆与越南驻比利时王国大使馆和巴黎郊区蒙特勒伊市政府联合在蒙特勒公园的胡志明主席纪念碑举行献花仪式。



越南驻法国大使馆与越南驻比利时王国大使馆在蒙特勒公园的胡志明主席纪念碑前举行献花仪式。图自越通社

仪式结束后，越南驻法国、比利时大使馆代表团及越南驻法国、比利时代表机构代表参观了蒙特勒生活历史博物馆的胡志明空间。胡志明空间作为保存和展示胡伯伯革命生涯的众多宝贵文物和图片的地方，已成为法国友人、越侨以及越南游客参观了解的目的地。



旅居泰国越南儿童唱歌庆祝胡伯伯诞辰。图自越通社

*值此胡志明主席诞辰134周年之际，越南驻斯里兰卡大使馆在哥伦布大都会图书馆举行越南文化日活动。

越南驻斯里兰卡大使馆在哥伦布大都会图书馆举行越南文化日活动。图自越通社

越通社驻南亚地区记者报道，哥伦布越南文化日活动吸引了200多名代表参加，其中包括斯里兰卡佛教、宗教与文化部副部长索玛拉特尼·维达纳帕蒂拉纳（Somaratne Vidanapathirana），哥伦布市议会主席J.M.巴德拉尼·贾亚瓦德纳（J.M. Bhadrani Jayawardena），斯里兰卡共产党总书记·韦拉辛格（G. Weerasinghe）、斯里兰卡—越南团结协会秘书长苏加辛赫·苏加塔帕拉（Sugasinghe Sugathapala）和泰国、孟加拉国、韩国驻斯里兰卡大使以及越南驻斯里兰卡大使馆工作人员和众多旅居斯里兰卡越南人一同参加活动。



越南驻美大使邓黄江与约翰·默塔总经理讨论有关派克欧姆尼酒店史书中与胡志明主席有关的内容。图自越通社

* 越通社驻美国记者报道，在胡志明主席诞辰134周年之际，由越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使为首的越南驻纽约代表机构领导代表团以及旅居马萨诸塞州越南人代表5月18日参观了胡伯伯于1911-1913年期间曾经工作的位于美国波士顿市的派克欧姆尼酒店 (Omni Parker House)。（完）