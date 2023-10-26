越南新鲜椰子花蜜饮料首次出口美国

10月25日，越南茶荣省小勤（Tieu Can）县茶荣农场责任有限公司（Sokfarm）与LNS国际股份公司（LNS International Corporation）及相关单位协调，成功向美国市场出口近2万瓶名为“茶荣特产”的新鲜椰子花蜜饮料（每瓶装250毫升）。这是茶荣农场责任有限公司向美国市场出口的首批瓶装新鲜椰子花蜜饮料。

茶荣农场责任有限公司成立于 2019 年，旨在提高茶荣市椰农的经济价值和改善其生计。截至目前，茶荣农场责任有限公司六大主打产品已遍布全国30多个省市；同时正式出口日本、荷兰、德国、美国等外国市场。

茶荣农场责任有限公司执行经理范廷义先生表示，公司目前拥有20公顷的原料椰子区，符合美国美国USDA、欧洲EU、日本JAS和加拿大Canadian Organic等国际标准。按计划，第一批商品成功出口美国市场后，茶荣农场责任有限公司平均每月将向美国市场出口二至四万瓶新鲜椰子花蜜饮料。

茶荣省农业与农村发展厅副厅长黎文东表示，2022年至2025年期间，茶荣省将调动大量资源实施椰子价值链升级战略；特别是重点招商引资、促进对接，支持和鼓励深加工技术优势企业，打造高附加值产品和稳定销售市场。

2023年，在中央OCOP产品评估和分类委员会认可的食品组中获得五星级OCOP评级的19种产品中，茶荣省有多达3种产品，并且这些产品均来自椰子，包括：茶荣农场有限公司的新鲜椰子花蜜饮料和椰子花糖；蜡椰子加工责任有限公司的VICOSAP。

新鲜椰子花蜜饮料正式出口美国，标志着一个新的里程碑，为茶荣省特产进一步发展、提升茶荣特产价值提供更多机会。（完）