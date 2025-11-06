越南新闻在2025 年亚洲媒体领袖峰会上留下重要印记 越通社VietnamPlus获殊荣

作为面向区域内外所有传媒领袖和专家的重要盛会，第五届大会讨论了战略层面上传媒行业所面临的紧迫性问题，并在各专题研讨中分享了顶尖传媒专家的知识与经验。



峰会期间，世界报业和新闻出版协会向来自17个国家的41个传媒组织提交的228个作品中选出的优秀作品颁发了奖项。越南通讯社所属的新闻网 VietnamPlus 的作品《统一祖国的英雄壮歌》荣获“最佳综合新闻图表”奖项。



2025 年亚洲媒体领袖峰会现场。图自越通社

《统一祖国的英雄壮歌》作品以全新的图标形式呈现，采用3D互动游戏的方式，展现了4月30日胜利的不朽象征——解放军的坦克英勇驶入独立宫。这一瞬间成为全国人民的自豪，象征着彻底解放南方、实现祖国统一的伟大愿望。



接受越通社记者采访时，世界报业和新闻出版协会执行董事托马斯·雅各布（Thomas Jacob）对亚洲信息与传播领域正在发生的创新，以及来自越南的参赛作品中所体现的创新精神印象深刻。



他强调，“我对越南所取得的成果，尤其是在创新方面的成果印象深刻。去年，我们见证了一件来自越南的全球奖获奖作品，那是一份非常特殊、篇幅很长、极具独创性和感染力的印刷报刊作品，巧妙而富有创造性地融合了纸质与数字形式。祝贺你们！”



这是越南通讯社旗下的VietnamPlus今年第二次荣获世界报业和新闻出版协会（WAN-IFRA）的大奖。此前，今年4月在马来西亚吉隆坡举行的“2025年亚洲数字媒体大会”上，VietnamPlus的作品《首都解放70周年：神圣而优雅的河内》也在“最具创新数字产品”类别中获得表彰。



VietnamPlus总编陈进笋表示，VietnamPlus在一年内获得世界报业与出版协会（WAN-IFRA）颁发的两项大奖这一成就充分证明了其不懈努力与创新精神的重要意义。该奖项是国际新闻领域中的殊荣，这些成果不仅成为VietnamPlus记者和编辑团队继续创新、不断突破的动力，还为他们打造出更具互动性、内容丰富、表现形式新颖的新闻产品提供了激励，同时赢得了国际社会，尤其是全球顶尖传媒专家与新闻机构领导人的高度评价。（完）