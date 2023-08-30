8月30日，越南公安部出入境管理局举行了新闻发布会，公布对入境越南外国人的电子签证和出入境新政策落实情况。

出入境管理局透露，越南新签证政策得到了其他国家以及外国公民和游客的好评和积极反馈。这也是越南旅游业提升竞争力的契机。

《〈越南公民出入境法〉和〈旅居越南外国人出入境、过境和居留法〉若干条款修改补充法》于8月15日正式生效。该部法与政府关于对各国家和地区公民发放电子签证；允许外国人通过电子签证出入境的国际口岸的第127/NQ-CP号决议落地后，越南主管部门共受理了电子签证申请书超11.2万件，比该法生效前增加了70%。其中，根据第127号决议获颁电子签证的外国公民占50%（5.6万件），其中中国公民占10%。

据了解，越南新签证政策得到外国游客的好评和积极反馈，这是越南旅游业提升竞争力的良机，允许所有国家和地区公民申请办理电子签证将使他们更容易地决定来到越南，从而助力旅游业和引进外资活动迎来新转折点。

关于享受单方免签政策的外国人，2023年8月15日至2023年8月30日，单方免签入境越南的外国人数超过33.7万人次，占入境越南的外国人总数的70%，主要是韩国人（15.5万人次入境）、日本人（3万人次）、英国人（8000人次）等。

此外，越南决定将单方免签入境越南人员的临时停留期限从15天延长至45天，也为国际游客选择旅游计划提供便利条件，从而提升越南旅游竞争力。

自8月15日起，关于入境越南外国人签证的许多政策也正式生效。具体，电子签证（e-visa）的有效期将从30天延长至90天；越南单方免签国家的公民临时居留时间也从15天提升为45天，并按规定签发签证和临时居留延期。

越南政府也批准了发放电子签证的国家和地区公民名单以及允许外国人使用电子签证出入境的国际口岸名单。

2023年8月14日，政府签发第127号决议，决定为所有国家和地区签发电子签证。持有电子签证的外国人可通过13个航空口岸、16个陆路口岸和13个海路口岸出入境越南。

关于电子签证办理手续，出入境管理局透露，有意赴越旅游、了解市场和投资的外国人若未能与越南境内机关和组织联系即可亲自提交电子签证申请书，而无须越南境内机关、组织或个人的邀请和担保。

电子签证申请书从提交、办理、发放到印刷等整个过程均可通过电子方式完成。（完）