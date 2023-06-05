越南新物种保护：栖息地的紧急保护

包括越南在内的大湄公河次区域的生物多样性面临着经济发展和人口增长以及气候变化带来的巨大压力。越通社记者就数百种新物种的发现和生物多样性保护的迫切要求对越南科技翰林院生态与生物资源研究所的阮广场博士进行了采访。

阮广场透露，在柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南等大湄公河次区域新发现的380种物种中，越南有158种，该数字为大湄公河次区域最多。这再一次肯定了越南生物多样性的领先地位。

这些惊人的新发现证明了该地区和世界其他地区的科学研究人员在实地和实验室所做出的巨大努力和卓有成效的合作。这些合作有时跨越几代人，即样本由自然学家在几十年前收集，例如，此次发现的新物种之一是一种在二十世纪30年代收集的植物，最近才得到一组新研究人员的确认。

阮广场透露，越南为从事生物多样性保护工作的各级科学研究人员创造最为便利的条件。研究和调查经费主要来自越南内部资源，有的来自国际合作项目。

阮广场表示，新物种的发现有助于填补关于自然界存在的知识空白。他还指出：“伴随着发现新物种的惊喜，我们总是担心还有无数的物种尚未被发现，生怕在它们灭绝，彻底消失之前我们无法找到并保存它们。许多生物在我们命名之前就已经消失了。这是我们科学研究人员继续进行生物多样性研究的动力。这也是对所有人敲响的警钟，须采取紧急行动确保这些物种及其栖息地在未来生存下去。”

阮广场表示，大湄公河次区域的生物多样性面临着经济发展和人口增长导致的森林砍伐、污染、自然资源过度开发以及气候变化的影响带来的巨大压力。

为了扭转该地区生物多样性的快速丧失，生态系统和野生动物的保护措施需要政府机构、非政府组织和社区的更多关注。这些新发现也是重要的证据，表明我们迫切需要以最佳方式投入时间和资源来保护已知和未知物种。

越南近年来采取了多项行动，其中值得一提的是，越南政府批准了《2030年生物多样性国家战略即2050年愿景》，确定了很多保护生物多样性、栖息地、保护稀有物种、繁殖等的具体行动，加大教育宣传力度阻止以毁灭的方式捕捉野生物种，恢复其种群。例如，2010年，美国和越南的研究小组此前在金瓯省发现了一种非常美丽的蜥蜴新种，但2014年，该物种以约7000万越盾一对的价格出现在欧洲市场上。不久之后，越南立即将该物种列入世界红色名录，并列入政府法令、公约附件等法律文件，以保护和打击非法贸易行为。这是保护物种的及时措施之一。此外，越南还开展保护栖息地以及防止和打击非法野生动物贸易的宣传项目，以帮助保护越南的生物多样性。（完）