越南新时期灵活推进基层治理“软基础设施”建设

近一年的实施实践表明，从行政管理思维向服务型治理思维的转变已明显。越南许多地方已采用灵活工作模式以满足日益增长的需求。在广治省北营坊，"星期六——政府尽心，公民便利"模式帮助民众在休息日即可办理土地手续，体现了以人民为中心的服务理念的转变。

从广治、太原、北宁到胡志明市、河内及偏远地区，两级地方政府模式不仅是组织机构的重新安排，更是运作方式的重构。当中间层级被精简后，行政工作流程直接下移到基层，有助于缩短处理时间，但同时也给乡、坊级带来了更大压力。

在胡志明市富教乡，每个乡级单位目前承担约1475项任务，包括超过1100项分级任务和近400项授权任务。在一些地方，合并后行政手续数量从150项增加到370项，导致工作量集中在直接接待民众的干部队伍上。

在太原省潘廷逢坊，合并后人口增至超过12.1万人，压力不仅来自工作量，还来自土地、财政、信息技术等领域的高专业要求。为适应这一变化，地方已投入运行AI虚拟助手系统，全天候支持民众，协助处理了近2.5万份档案，按时和提前办结率达97.2%。

北宁省核查了392项内部行政手续，将742项手续的处理时间缩短了34.3%，并将342项手续转为利用数字数据代替纸质档案。在河内和胡志明市，流程重组和数字签名的推广使部分地方的在线处理率超过91%，大幅减少手工操作。

事实上，许多地方已主动走近群众，而非坐等群众上门。河内明珠乡灵活推行“服务型政府”模式，干部既在办公室办公，也深入居民家中协助办理手续，尤其对老年人和不熟悉数字技术的群众帮助尤为显著。

胡志明市槟吉坊部署了"流动行政组"，就地协助办理档案。与此同时，青年力量参与档案数字化，减轻了一站式服务窗口的负担。

两级地方政府模式正进入实质运作阶段。尽管压力增大，但随着数字化转型和流程改革，基层机构正在形成新的"软基础设施"，有助于提高国家治理的效力和效率，加强政府与民众的联系。（完）