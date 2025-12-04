越南新增41个允许外国人凭电子签证出入境的国际口岸

越南政府日前发布第389/NQ-CP号决议，补充41个允许外国人凭电子签证出入境的国际口岸名单。

根据决议，越南政府决定在政府于2023年8月14日发布的第127/NQ-CP号决议第2条所列允许外国公民和地区居民使用电子签证的国际口岸名单基础上，再新增41个国际口岸。新增口岸包括：

航空口岸：隆城国际机场口岸（投运后适用）；嘉平国际机场口岸（投运后适用）；荣市国际机场口岸；朱莱国际机场口岸。

陆路口岸：谅山省同登（铁路）国际口岸；老街省老街（铁路）国际口岸；高平省茶岭国际口岸；山罗省龙洒国际口岸；岘港市南江国际口岸；嘉莱省丽清国际口岸；西宁省平协国际口岸；同塔省常福国际陆路/水路口岸；同塔省营婆国际口岸；西宁省新南国际口岸；宣光省清水国际口岸。

港口口岸：广宁省万家港口岸；兴安省盐田港口岸；宁平省海盛港口岸；宁平省宁平港口岸；乂安省炉门（Cửa Lò）–边水（Bến Thủy） 港口岸；河静省山阳港口岸；广治省 江（Gianh） 港口岸；广治省罗岛（Hon La）港口岸；广治省 越门（Cửa Việt） 港口岸；顺化市顺安港口岸；岘港市奇河港口岸；广义省沙奇港口岸；得乐省 罗湾（Vũng Rô）港口岸；庆和省袈拿（Cà Ná）港口岸；庆和省宁字港口岸；林同省富贵港口岸；林同省 莲香港口岸；西宁省滨沥（ Bến Lức） 港口岸；同塔省同塔港口岸；同塔省帅柔（Soài Rạp）–协福港口岸；安江省美泰港口岸；安江省冲石（Hòn Chông） 港口岸；安江省安泰港口岸；永隆省长隆和港口岸；永隆省蛟龙港口岸；金瓯省南根（Năm Căn）港口岸。

此前，根据2023年8月14日第127/NQ-CP号决议，已有42个国际口岸允许外国人凭电子签证出入境，具体如下：

13个航空口岸：内排、 新山一、金兰、岘港、吉碑、芹苴、富国、富排、云屯、寿春、同海、浮吉、莲姜。

16个陆路口岸：奠边省西庄国际口岸；广宁省芒街国际口岸；谅山省友谊国际口岸；老街省老街国际口岸；清化省那苗（ Na Mèo） 国际口岸；乂安省南根（Nậm Cắn）国际口岸；河静省吊桥（Cầu Treo）国际口岸；广平省茶洛（Cha Lo）国际口岸（现属广治省）；广治省罗摇（La Lay）国际口岸；广治省劳保国际口岸；昆嵩省布依(Bờ Y)国际口岸（现属广义省）；西宁省木排国际口岸；西宁省沙马（Xa Mát）国际口岸；安江省静边国际口岸；安江省永昌陆路/水路国际口岸；坚江省河仙国际口岸（现属安江省）。

13个海港口岸：广宁省鸿基（Hòn Gai） 港口岸；广宁省锦普港口岸；海防市海防港口岸；清化省宜山港口岸；河静省永昂（Vũng Áng） 港口岸；顺化市云脚（Chân Mây）港口岸；岘港市岘港港口岸；庆和省芽庄港口岸；平定省归仁港口岸（现属嘉莱省）；广义省榕桔（Dung Quất）港口岸；巴地–头顿省头顿港口岸（现属胡志明市）；胡志明市港口岸；坚江省阳东港口岸（现属安江省）。 （完）