越南文化遗产和手工艺品展览会将于2024年11月举行

8月6日，据越南文化体育与旅游部的消息，该部指示越南文化艺术展览会牵头，与乂安省文化体育厅和有关单位从2024年11月22日至26日在乂安省胡松茂步行街、荣市文化中心和乂安博物馆举行题为“越南文化自然遗产和手工艺品色彩”展览会。

具体是，“胡志明主席和党、国家领导人对民族文化遗产的关注” 展览空间将向公众介绍胡志明主席参观文化和自然遗产的图片，胡志明主席关于保护和弘扬文化遗产的文件，党和国家领导人参观物质和非物质文化遗产、历史遗迹、自然遗产的图片以及指导文件。

“越南历史文化遗迹和名胜古迹”图片展介绍了被联合国教科文组织承认的遗产，包括世界文化遗产、世界自然遗产、世界文化与自然遗产、非物质文化遗产和记忆遗产；同时介绍越南各地国家物质和非物质文化遗产、著名名胜古迹和各民族典型文化生活的图片；国家公园、生物圈保护区和名胜古迹等自然遗产等。 越南各民族文化遗产特色展会介绍体现越南各地民族文化遗产多样化的图片、资料和实物；“胡伯伯诗歌莲花书法展”介绍了胡志明主席各首诗。

与此同时，展会公共空间设有越南茶文化空间、光雕艺术展示与表演、“越南奥黛”展览空间和越南多地“文化自然遗产和手工艺品色彩”的空间等。

游客能通过上述展览空间了解与探索越南25个省市文化自然遗产和名胜古迹的美丽、游客喜爱目的地和社区活动的特色。展会还有利于推广生态旅游和可持续旅游的潜力，推介典型传统手工艺产品、烹饪艺术、地方土特产等。

在展会框架内，组委会将举行2024年越南手工艺品竞赛，展出获奖的手工艺品，推广全国“一乡一品”（OCOP）产品等。

该展会是庆祝越南遗产日的活动，旨在介绍、推广与弘扬越南各地文化自然遗产、历史遗迹、名胜古迹和特色旅游产品遗迹手工艺品等。这也是各艺术家促进交流，推广手工艺村旅游潜力，扩大手工艺村之间的关系，注入融入世界经济。（完）