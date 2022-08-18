越南文化遗产亮相国际军事比赛

据越通社驻莫斯科记者报道，在2022年国际军事比赛框架内，越南人民军文化军队已在俄罗斯阿拉比诺（Alabino）训练场友谊馆举行了“越南文化遗产”主题展，不仅向国际友人简要介绍越南和越南人民军，而还让他们更加了解越南文化和风土人情。

自8月13日至27日，友谊馆是参加今年国际军事比赛“艺术”科目比赛的17参赛队设立17个展位的地方。越南展位已展出越南党和国家领导与俄罗斯最高领导人和两国国防部领导进行会晤的图片。前来参观越南展位，俄罗斯和其他国家友人有机会了解越南东湖民间画和自己印制他们喜爱的图画。此外，国际友人还有机会学会越南竹扇编织。

题为“越南文化遗产”的越南展位已向参观者介绍有关越南国家最典型世界遗产和非物质文化遗产的图片和实物，让参观者有机会了解越南国家数千年的历史。

越南军事历史博物馆干部、“文化军队”参赛队成员阮德顺大尉表示，展位设计以蓝色和红色为主，展位中心为首都河内的象征——奎文阁，展位设计灵感还来自铜鼓形象。

阮德顺大尉还表示，展览活动是“文化军队”在2022年国际军事比赛的两个赛项之一。越南展位已使用近2吨物资。

俄罗斯国防部文化司干部 Olga Faller分享说，越南展位拥有丰富多彩和十分有趣的故事，特别还有吸引许多参观者的手工制作活动。她表示相信许多参观越南展位的人都希望来到越南。

此外，参观者还在展位留言簿上留言，表示他们对越南展位、越南人的热情接待、越南茶叶和美食等的深刻印象。（完）