“越南文化遗产——从传统到现代的活力”展览在升龙皇城开幕

12月23日，“越南文化遗产——从传统到现代的活力”展览在河内市升龙皇城开幕。该活动由文化遗产局主持，升龙-河内遗产保护中心及相关单位联合举办。这是庆祝越南文化遗产日的活动之一，同时向越共十四大献礼。



越南文化、体育与旅游部副部长黄道刚在开幕式上表示，保护与弘扬文化遗产工作一直得到党和国家的高度重视。“越南文化遗产——从传统到现代的活力”展览是一项具有切实意义的活动，有助于系统、直观、生动地展示越南文化遗产的总体画卷：从文化遗产保护的法律体系与政策，到被联合国教科文组织认可的文化遗产；社区生活中遗产的多样性与独特性，乃至文化遗产在国家可持续发展中的作用。展览不仅颂扬遗产价值，还有助于提高人们对保护国家文化遗产的认识。



越南文化、体育与旅游部副部长黄道刚在开幕式上发表讲话。图自越通社

文化遗产局局长黎氏秋贤指出，展览旨在向国内外公众生动、直观地介绍越南文化遗产的典型价值，同时反映近年来在物质与非物质文化遗产、文献遗产保护以及博物馆体系建设工作中所取得的成果。



黎氏秋贤表示，越南拥有丰富多样的文化遗产宝库，包括约4万处遗迹、3677处国家级遗迹、147处国家级特殊遗迹、约1.1万处省级遗迹、9处世界文化与自然遗产、17处被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录的文化遗产以及11处被联合国教科文组织列入世界记忆遗产的档案文献遗产。



此外，越南有183家公立和私立博物馆，收藏超过400万件文物，国宝有327件。这是越南各族人民在漫长的建国卫国历史长河中不断创造、守护与传承的结果。



本次展览聚焦越南文化遗产的典型价值、越南在文化遗产保护方面的政策与措施、文化遗产对可持续发展的作用等主题。



展览将于2026年1月15日结束。（完）