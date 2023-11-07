越南文化色彩在UNESCO总部绽放

以“文化遗产是和平、自强和可持续发展的动力”为主题的“越南色彩文化之夜”活动是越南驻联合国教科文组织使团的倡议，旨在推广和推崇民族文化，同时展现越南在保护与弘扬国内外文化遗产价值方面的决心。



该活动在第42届教科文组织大会前夕举办，吸引了各国驻联合国教科文组织代表团代表和大使以及联合国教科文组织领导等近200名代表出席活动。



越南外交部副部长何金玉在开幕式上发表讲话时突出了此次活动的意义，是继承“充分发挥UNESCO称号价值助力实现可持续发展”的国际会议”的活动，旨在与UNESCO分享越南在推进各称号、遗产和文化，致力于可持续发展与自强方面的经验；重申越南与UNESCO之间的合作已成为致力于和平、合作与可持续发展的典范。



何金玉表示，凭借数千年的历史和独特的文化传统，8个文化和自然遗产以及15个人类非物质文化遗产，越南为世界遗产宝藏的丰富和多元化作出了积极贡献。



联合国教科文组织副总干事曲星在活动上发表讲话时表示，该文化活动有助于推崇越南美好、丰富的传统习俗以及非物质遗产的深度。他对越南与UNESCO在近50年来的良好合作关系表示欢迎；高度评价越南在保护与弘扬遗产价值方面所作出切实和具体的贡献。



在“越南文化之夜”活动框架内，国际友人有机会欣赏越南特色的传统民间文化艺术，如：龙舞、民间歌曲、东湖民间画、越南传统武术演出及民族饮食之精华等，为推广一个积极创意和主动融入，但也有效保护民族本色的越南形象，从而展现出越南在保护与弘扬世界遗产价值方面的高度决心和责任感。



“越南文化色彩之夜”已落幕，但有关一个始终将“文化遗产作为和平、自强和可持续发展的动力”的越南形象永远留在国际友人和联合国文化使者的记忆中。（完）