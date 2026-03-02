越南文化在法国最大农历新年巡游活动中留下深刻印记

据越通社驻法国记者报道，3月1日下午（农历正月十三），数十万当地民众与游客齐聚巴黎第13区，参加2026年农历新年巡游活动。作为法国规模最大的亚洲国家社区文化盛会，该活动已连续举办多年，成为巴黎迎接新春的传统亮点。



当天下午，从舒瓦齐大道至伊夫里大道、临近意大利广场的亚洲街区主干道人头攒动。在激昂的鼓乐与欢快旋律中，舞龙舞狮队伍穿行街头，营造出热烈欢腾、绚丽多彩的节日氛围。



除多个亚洲社区艺术团体外，来自安的列斯-圭亚那地区的艺术团也带来了富有加勒比风情的舞蹈，展现法国社会开放包容、尊重文化多样性的精神。这种多元文化的交融，使该节庆不仅具有传统意义，更成为巴黎多元文化生活的重要象征。



继2025年越南首次正式参与该活动，旅法越南人社区今年再次为这场文化盛事增添了浓郁色彩。传统武术表演、奥黛走秀以及民间舞蹈吸引了大量观众驻足喝彩，彰显越南文化在法国多元社会中日渐凸显的地位。



法国80年代知名歌手拉罗什·瓦尔蒙在接受采访时表示，他应越南法语协会邀请首次参加巡游，深感荣幸。他的代表作《T’as le look coco》曾改编为越南语歌曲《爱心之春》，今年恰逢巡游40周年及该歌曲译介40周年，对他而言意义非凡。



法国青年阿娃·马蒂尔德作为越南代表团成员之一表示，能够代表越南及多个亚洲社区参与这一象征性活动，她深感自豪。她认为，这一节庆活动为不同文化在相互尊重与共享精神中共同绽放提供了宝贵平台。



设计师Precious by Lexie介绍，她在巡游中展示的系列作品融合了亚非风格，灵感源自越南、老挝和柬埔寨共同构成的印度支那文化空间，为节庆增添了更多创意色彩。



经万安武馆代表多米尼克·奥若莱表示，武生们非常高兴能在活动中与多个越南社团及俱乐部同台表演。他指出，参与巡游不仅是展示的机会，更是向法国公众推广越南传统武术的重要平台。



旅法越南语协会主席邓江表示，这是协会连续第二年参与巴黎第13区历史悠久的巡游活动。她指出，越南代表团的正式参与不仅旨在推广民族文化特色，也有助于法国朋友更全面地了解包括越南在内的多个亚洲国家的传统新年习俗。尽管各国风俗各异，但都共同强调家庭团聚与新年新开始的价值观。



她还特别提到，巴黎第13区如今已有越来越多越南商店、餐厅及企业落户。越南社区参与节庆活动，不仅令当地侨胞感到自豪，也彰显了越南人为巴黎这座“光之城”的经济与文化生活所作出的积极贡献。



越南语协会表示，未来将进一步加强对与其他亚洲侨团以及法国民众之间的联系。越南代表团在农历新年巡游中日益自信、专业的表现，不仅是文化印记的深化，更体现了旅法越南人社区主动而可持续融入当地社会的发展进程。（完）