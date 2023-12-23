越南文化和美食推广活动在阿根廷举行

12月22日，越南驻阿根廷大使馆在首都布宜诺斯艾利斯青竹（Green Bamboo）餐厅举行越南文化和美食推广活动。这是越阿建交50周年纪念活动之一。

越通社驻阿根廷记者报道，越南外交部、南共市-东盟商会（MACC）、东盟成员国以及日本、乌拉圭、韩国驻阿根廷大使馆等的代表出席。

越南驻阿根廷大使杨国清在活动上发表讲话时强调，2023年是越南与阿根廷友好合作关系的关键一年，是两国建交50周年和建立全面伙伴关系13年。双方开展了丰富多样的政治活动，特别是越南国会主席王廷惠于2023年4月的访问。

杨国清大使表示，文化外交是拉近两国人民距离的桥梁。越南美食尤其是春卷多年来一直深受阿根廷朋友的喜爱。此外，经济外交也是两国关系的重要支柱之一，特别是在越南和阿根廷有意启动与南共市（Mercosur）的自由贸易协定（FTA）谈判的背景下。

南共市-东盟商会主席鲁道夫·卡法罗·克莱默（Rodolfo Caffaro Kramer）在接受越通社记者采访时透露，他将于2024年10月率领企业代表团访问越南，并正在推动越南与包括阿根廷在内的南共市的自贸协定谈判。鲁道夫·卡法罗·克莱默强调，经贸合作是双边关系的重要支柱。2022年，越南成为了阿根廷第六大贸易伙伴、第五大出口市场，也是阿根廷在东南亚南南合作中的重要伙伴。与此同时，阿根廷是越南在拉丁美洲的第三大贸易伙伴。越南与阿根廷贸易互补性较强等。（完）