越南文化体育旅游部批准保护少数民族面临埋没危机的文化特色计划

越南文化体育旅游部刚签发关于批准越南国家文化艺术研究院的“支持研究、恢复、保护与弘扬少数民族面临埋没危机的文化特色计划”的第2962 /QĐ-BVHTTDL号决定。

该计划是《2024年少数民族地区和山区经济社会发展国家目标计划》的一部分，有助于在谅山省、北件省、河江省、北江省、永福省、承天顺化和安江省等省份有效部署“保护和弘扬少数民族美好传统文化特色与发展旅游业”工作。

具体是2024年第四季度，越南文化体育旅游部要求越南国家文化艺术研究院同谅山省、北件省、河江省、北江省、永福省、承天顺化和安江省等省份文化体育旅游厅和有关单位配合实施上述计划的相关任务。

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谅山省研究、恢复、保护与弘扬高禄县功山乡瑶族的度戒礼，长定县七溪镇侬族“楼天礼”（音译Lễ Lẩu Then，意为“摆酒祭天礼”），禄平县山泽族独特的民歌——“颂姑”（ Xắng Cọ）。

北件省研究、保护与弘扬钱瑶族传统服饰图案，为打造旅游产品提供服务。

河江省研究、保护、传授与推广倮倮族洗村节，表演和再现倮倮族典型的非物质文化类型，为保护、宣传与推广倮倮族和河江省其他少数民族传统文化提供服务。

北江省研究、保护、传授与展示安世县春良乡高兰族殡屋布置习俗的民间知识，意在广泛传播与推广高兰族民间文化和知识价值观，为保护、弘扬与推广高兰族文化价值，发展安世县少数民族文化旅游提供服务。

永福省考察、调查与评估立石县山由族民歌——颂姑在生活中的保护工作。

承天顺化省、南东县人民委员会和有关单位考察、调查、统计与收集南东县上露戈都族弃墓礼的信息，为恢复与保护戈都族传统文化特色，南东县戈都族传统文化村旅游发展事业提供服务。

安江省研究、保护与弘扬占族热巴那鼓（Rebana）表演艺术，制定恢复、保护与弘扬安江省安富县和新洲市（县级）热巴那鼓表演艺术非物质文化价值的方案。

越南共有53个少数民族，人口超过1400万，占人口总数的14%，分布在全国64个省市中的58个。各少数民族都有自身的文化特色，创造了越南丰富多彩的文化生活。少数民族文化是当前建设、保卫、发展国家和融入国际的强大内生力量。

在各个历史阶段、尤其是革新时期，越南党和国家日益出台有关少数民族文化的明确具体的政策，在保护和弘扬各民族共同体文化价值方面取得了许多重要成就，为今后国家在新时期的文化发展策略创造了重要前提及基础。保护和弘扬少数民族文化价值历来受到党和国家的高度重视。从而为振兴、推广、恢复和弘扬少数民族社区的文化价值作出了贡献，致力于地方、地区和国家的总体发展事业。（完）