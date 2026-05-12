越南文化、美食特色亮相韩国城南全球文化节

5月10日，韩国京畿道城南市政府在市政厅广场举办了以“体验世界传统婚礼”为主题的第15届全球文化节。该活动吸引了众多外交代表机构、国际组织以及在韩生活、学习和工作的外国人社群参与，打造了一个多元且充满凝聚力的文化交流空间。



越通社驻韩国记者报道，城南市副市长安光林在开幕致辞中强调了民间交流与文化合作在增进各国理解与友谊中的重要作用，同时强调城南市是一座充满活力的多元文化城市，始终高度评价开放、融入与和谐发展的价值。



越南驻韩国大使馆公使衔参赞阮氏太平在活动上致辞时表示，该活动不仅是一场文化交流活动，还是通过音乐、美食、传统服饰以及各国特色文化故事将人们连接在一起的空间。



阮氏太平强调，越韩全面战略伙伴关系发展势头良好，其中民间交流与文化往来持续发挥着连接两国民族的桥梁作用。阮氏太平强调，目前在韩越南人社群共有超过35万人，正日益深度融入当地社会，为韩国的发展以及两国间的合作关系作出了切实贡献。



活动期间，由城南市越南新娘协会与越南留学生共同筹办的越南展位吸引了大量游客驻足观看。具有民族特色的传统艺术表演、文化产品以及丰富地道的越南美食给国际友人及当地民众留下了深刻和美好的印象。



城南全球文化节是韩国境内一项负有盛名的年度活动，吸引众多外国驻韩代表机构参与，旨在促进文化交流、加强国际社区联系，并巩固各民族间的团结与友谊。（完）

越通社