越南数据库市场发展潜力巨大

数据库领域正受到国际投资者的大力关注。其中，越南基于国内中小型企业数字化进程、年轻人口了解数字技术、5G的出现、数字技术基础设施自供自给需求和数据本地化等被评为世界上发展最快的数据库市场之一。

据第一太平戴维斯(Savills)越南公司，目前越南数据库项目28个，总容量45兆瓦，44家服务供应商加入市场。从2021年至今，因各大型公司公布对越南的关注，寻找越南潜在联营伙伴和地点的外国数据库开发单位的要求日益增加。值得注意的是，2022年8月，亚马逊Web服务（AWS）在河内和胡志明市的数据库正式亮相。

戴德梁行（越南）公司的研究表明，与新加坡、日本东京、澳大利亚悉尼、中国北京和上海相比，越南仍是较为年轻的市场。一些大型国际云服务供应商为进军该市场，部分国际网络提供商已通过与越南国内电信公司的合作协议进军越南。戴德梁行（越南）总经理庄裴表示，越南人口增速加快，特别是中产阶级人数猛增，城镇化，因特网用户超80%，并仍正在积极将数字技术应用于银行、经营活动中。庄裴认为，尽管越南拥有许多优势，但从人口比例来看，越南数据库基础设设施较为短缺。

戴德梁行（越南）各位专家还认为，投资者将继续关注该领域。然而，主要关注将放在各大项目的规模。与此同时，在人工智能和机器学习的爆炸式增长下，数据库中心潜力仍巨大。

庄裴认为，越南南方各省市基于各工业区内丰富的土地与电力供应的充足以及归仁、岘港和巴地头顿等地的国家宽带光缆扩展坞可能成为受欢迎的目的地。

数据库将在协助越南数字化转型过程中起到重要组成部分的作用。因此，尽管仍处于起步阶段，但许多外国投资者期望，数据库行业将推出有效的吸引投资政策，服务下一阶段的投资需求。

越南数据库市场规模已从2022年的5.61亿美元提升至2023年的超10亿美元，复合增长速度达10.7%。目前，大多数参加数据库市场的公司都是国内电信公司，如Viettel IDC、FPT Telecom、 CMC Telecom、HTC Telecom International、 VNPT 和 VNTT。（完）