越南数据中心市场吸引投资者的眼球

业内专家认为，越南数据中心（data center）市场正在吸引投资者的眼球。

据KPMG最近发布的报告，越南在全球新兴经济体十大服务器租用中心榜单中排名第7。预计到2026 年越南数据中心市场规模可达15亿美元。

目前，许多企业已经改变了他们部署服务器系统的方式，将服务器放置在数据中心而不是在办公室。这种趋势不仅将企业从不必要的任务中解放出来，还节省了投资成本和运营人员。

KPMG（越南）并购（M&A）部门主管梅厄特莱巴尔德（Meir Tlebalde）表示，之前，数据中心投资往往发生在一级市场，发达国家占有很大的市场份额。但目前，一级市场面临着土地短缺和高昂的建筑和能源成本，以及日益严格的数据监管问题。随着数字化的快速发展，东南亚已成为一片充满潜力的土地，该地区拥有丰富的土地资源、具有竞争力的成本等诸多优势，成为了数据中心具有吸引力的投资目的地。

特勒巴尔德表示，越南服务器租用市场大幅增长，主要原因在于越南数据中心建设成本极具吸引力，可以说是东南亚最低的。越南互联网速度良好，电价与邻国相比处于非常合理水平。此外，越南数字化转型越来越快。在连通性方面，越南的固定宽带下载速度在全球排名第39位。

越南政府坚持可持续发展道路，力争到2050年实现净零排放目标，越南在未来几年有望成为投资环境友好型数据中心。

截至2023年4月，越南数据中心共有28个，占地面积约10.87万平方米。河内和胡志明市的数据中心分别有11个和13个，运营商有11家，其中5家大型运营商占有市场份额的89%。

业内专家认为，越南发展过程中面临的挑战是需要一个透明与合理的法律框架，更加稳定的能源。此外，高昂的财务成本和流动性也影响了潜在投资者的投资决定。

Mace Group亚太区数据中心负责人克里斯·华莱士（Chris Wallace）表示，越南的战略地位和政府的坚定决心使越南成为对国际投资者具有吸引力的目的地。

克里斯·华莱士指出，在数据中心领域，合理使用能源非常重要。传统的空气冷却方法虽然很受欢迎，但已被证明对下一代数据中心无效。在选择数据设施服务时，企业，尤其是大型企业、外资企业往往会关注拥有设施齐全、服务优质的供应商，例如网络传输速度、监控摄像系统等设施。（完）