越南数字技术产业在2022 年收入有望达到 1480 亿美元而成为越南经济重要的驱动力

12月8日上午，越南信息传媒部在国家会议中心举行了越南数字技术企业发展全国论坛（2022 年越南制造论坛）。这是越南数字技术产业最大的年度盛会活动之一，在塑造数字商业社区的发展方向方面发挥着主导的作用。

越南政府副总理武德儋在论坛上发表讲话时表示，为实现到2045年建国100周年之际，越南成为和平、安全、文明、现代化的国家目标，越南要做很多不平凡的事情。包括从 2020 年到 2030 年期间，越南GDP 增速必须达到 7.5%，从 2031 年开始每年GDP增速也必须超过 6%目标。为了摆脱中等收入陷阱并实现社会经济发展目标，越南和信息技术行业需要采取特别的举措。

武德儋强调，技术具有开辟前进道路的使命。政府副总理提到三个问题，即体制、人力资源和亟待用现代数字技术解决的新问题。同时，在越南，技术解决方案必须以服务政府和人民为最终目标。

越南信息传媒部副部长范德龙表示，数字技术产业是越南经济的亮点。该行业的收入有望达 1480 亿美元，同比增长 10%以上。数字技术企业的数量超过 7万家。数字技术产业的出口额有望达1360 亿美元。越南数字科技企业不断肯定其在研发和创新方面的先锋作用，掌握技术，为推动国家数字化转型进程做出重要的贡献。

在越南数字技术企业发展全国论坛上，越南企业代表分享了全球信息技术趋势；提出解决方案，以发展可持续的越南数字技术企业，目的是在国内市场站稳脚跟，以及提升越南在全球价值链中的地位等。

参加越南数字技术企业发展全国论坛，越南企业代表分享了全球信息技术趋势；提出解决方案，以发展可持续的越南数字技术企业，目的是在国内市场站稳脚跟，以及提升越南在全球价值链中的价值。

论坛期间还举行现场和在线展览，展示、介绍典型的越南制造数字技术产品，为数字政府、数字经济和数字社会的发展提供服务。（完）