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越南政府4月份例行新闻发布会：公安部指导严厉打击散布虚假信息行为
4月29日下午在越南政府4月份例行新闻发布会上，财政部代表公布确保金融、证券和债券市场透明和安全的解决方案。公安部代表就防范和打击散布虚假信息行为发表讲话。
越南公安部办公厅主任、公安部发言人苏恩苏中将透露，对过去一段时间执法机构查处的备受舆论关注的案例，公安部都在许可范围内及时、公开地向社会公众告知相关信息，满足公众、记者和人民的需求。对于案件的调查过程详情，调查机关将在得出结果之后继续告知。
政府总理、财政部、国家证券委员会近期已提到散布虚假信息行为给营商投资环境造成影响的问题并指出，该现象不仅存在于证券领域，而且涉及社会生活中其他许多领域。
苏恩苏强调，公安部已切实指导直属单位和各地方公安多措并举有效控制、防范、阻止并对散布虚假、未经证实的信息之人提起公诉等。
财政部副部长阮德枝透露，对于近期证券市场和债券市场上出现的违法违规案例，各职能机关正在依法进行调查处置并将对外公布结果。
关于未来的解决方案，为营造透明可持续的市场环境，日前由政府总理主持的会议已指导各部门、机关采取更强有力的措施确保金融和货币市场安全运行，避免出现影响到投资者信心，筹集资金、债券市场和股票市场的案例，确保不给国家经济发展造成影响。对于故意违法行为必须依法严厉处置等。（完）
越南公安部办公厅主任、公安部发言人苏恩苏中将透露，对过去一段时间执法机构查处的备受舆论关注的案例，公安部都在许可范围内及时、公开地向社会公众告知相关信息，满足公众、记者和人民的需求。对于案件的调查过程详情，调查机关将在得出结果之后继续告知。
政府总理、财政部、国家证券委员会近期已提到散布虚假信息行为给营商投资环境造成影响的问题并指出，该现象不仅存在于证券领域，而且涉及社会生活中其他许多领域。
苏恩苏强调，公安部已切实指导直属单位和各地方公安多措并举有效控制、防范、阻止并对散布虚假、未经证实的信息之人提起公诉等。
财政部副部长阮德枝透露，对于近期证券市场和债券市场上出现的违法违规案例，各职能机关正在依法进行调查处置并将对外公布结果。
关于未来的解决方案，为营造透明可持续的市场环境，日前由政府总理主持的会议已指导各部门、机关采取更强有力的措施确保金融和货币市场安全运行，避免出现影响到投资者信心，筹集资金、债券市场和股票市场的案例，确保不给国家经济发展造成影响。对于故意违法行为必须依法严厉处置等。（完）