越南政府2025年节约与反浪费的总体计划

*总体目标

2025年政府节约与反浪费总体计划的目标是推动厉行勤俭节约、反对铺张浪费工作取得实效，高效落实2021-2025年经济社会发展五年计划的目标和指标。为人民谋福利，助力国家富强，在改革新时代开创美好未来，推动国家迈入民族奋发图强新时代。

*高效利用国家财政资源，整合社会资源，优化机构设置。

2025年厉行节约与反浪费工作将聚焦以下关键任务：全力实现2025年国会提出的经济社会发展目标，推动国内生产总值（GDP）增长约6.5%-7%，争取达到7.0%-7.5%；人均GDP约4900美元。

进一步强化预算管理，厉行勤俭节约,反对铺张浪费，高效利用国家财政资源，整合社会资源，优化机构设置，提升运作效率。

加强公共资产管理，确保其符合标准、制度及任务要求，注重公共资产的整合与处置，与精简机构设置相结合。

加快公共投资资金分配和拨付，特别是国家级重点项目、国家目标计划及区域性、跨国、国际工程项目。开展低效项目整治工作，为快速、可持续发展注入动力。

根据既定目标和要求完成机构优化工作，精简编制，提升干部、公务员、职员队伍的质量，提高国家管理效率，积极应对新形势任务。推进逐级放权，提升地方治理能力。

重点解决厉行节约与反浪费法律体系中的短板，特别是在易发生浪费的领域。优先分配资源，集中力量推动数字化转型及科技发展。

加强对节约与反浪费政策及法律执行情况的监察、检查，重点关注土地、投资、建设、公共财政、公共资产及自然资源领域。

倡导反对浪费，崇尚节约，激励人民在生产、经营、消费中践行节约。

*防止国家资产浪费与流失

2025年厉行节约与反浪费工作将覆盖所有领域。各部委和地方需完成对全部公共资产及未使用或低效利用办公场所的审查，根据权限作出处理决定或报告权威部门处理，杜绝国有资产浪费与流失。

*严格控制不必要的开支

在国家预算经常性支出的管理和使用中，坚决减少不必要的开支，为防灾、抗疫、投资发展和经济复苏提供资源。进一步提高发展性投资支出比例。

在压缩政府部门经常性项目支出资金10%的基础上，各部委、中央机构和地方需努力再节省2025年经常性项目的10%（相比2024年）。

改革公共事业单位的管理机制和财政机制，减少对公共事业单位的财政支持。

该计划还特别强调了从严处置违规行为的问题，并强调了加快信息技术应用和数字化转型；加强宣传教育，提高节约与反浪费意识等的必要性。（完）