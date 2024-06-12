越南政府着力增强民众和企业信心 保持通胀预期稳定

6月12日上午，越南政府副总理、物价管理指导委员会主任黎明慨主持召开价格管理指导委员会会议，评估今年上半年的工作成果，并为下半年的工作任务指明方向。

黎明慨在致开幕词时表示，今年前几个月，由于受世界经济复苏缓慢、货币政策持续收紧、油价金价剧烈波动等多种因素影响，世界市场商品价格出现许多波动，越南经济也遭受了影响。但国内市场商品价格仍按照年度预测情景运行，即年初因春节而上涨，到3月趋于下降，年中稳定。本着不主观、不疏忽的精神，物价管理指导委员会采取了很多解决方案。

会议旨在评估年初至今的物价和市场形势，预测未来一段时期的形势，在此基础上根据国会确定的目标制定控制通货膨胀的方案。黎明慨表示，随着5月份和今年前5月CPI的增幅，如果市场遵循规律，通胀将可以得到很好的控制。

据财政部在会议上的报告显示，今年前5月CPI指数较2023年同期上涨4.03%。11类商品中的10类价格指数上升，一类价格指数下降。

值得注意的是，教育价格指数上涨8.7%，带动CPI总水平上涨0.54个百分点。药品和医疗服务价格指数上涨6.87%，使CPI总水平上升0.37个百分点。

住宅和建材类价格指数上涨5.49%，使CPI总水平上涨1.03个百分点。文化、娱乐和旅游类价格指数上涨1.6%，带动CPI总水平上升0.07个百分点。

2024年前5月邮政电信类价格指数较去年同期下降1.46%。

黎明概指示各部委行业和地方采取有力的宏观经济解决方案，其中包括确保商品和服务，特别是汽油、电力等战略性商品供应、流通和分配顺畅、加强物流互联互通，促进农林水产品消费和出口。

财政部副部长黎晋近表示，落实市场价格路线图，准确和全面计算国家定价的商品和服务价格中的成本仍然是2024年需要考虑的问题。

黎晋近补充说，2024年全球通胀有望放缓，有助于越南减轻“输入型通货膨胀”渠道的压力，同时，支持2024年通胀控制工作。国内农业生产预计将继续良好发展，充足的粮食食品供应满足国内消费和出口需求，是有助于减轻价格压力的重要因素。（完）