越南政府新规加强货币银行领域监管 严惩违法黄金外汇交易

越南政府近日颁布第340/2025/NĐ-CP号法令，对货币与银行领域的行政违法行为作出了明确的处罚规定。

根据该法令，对于黄金交易领域的违规行为处罚如下：

与未取得金条经营许可证的机构进行交易或以黄金作为支付手段者，首次将被处以警告，若再犯则将面临1000万至2000万越盾的罚款。未按规定通过账户结算进行黄金买卖也将受到同等幅度处罚。

未依法公开黄金买卖价格、生产环节未按规定标注标签等行为，将处以3000万至5000万越盾罚款。

出入境违规携带黄金，将面临8000万至1亿越盾罚款。

通过委托代理从事金条买卖、违反经营许可范围从事黄金进出口等严重违法行为，罚款额度为1.4亿至4亿越盾不等。其中，无证从事金条生产、经营或进口活动的最高可罚4亿越盾。

在外汇管理方面，该法令明确规定：

个人之间或在无资质机构买卖外汇，将根据交易金额处以罚款，金额在1000美元以下处以警告，10万美元及以上的交易最高可罚1亿越盾。

此外，该法令还对金融领域其他违法行为规定了相应罚则：信贷机构违规出资、购股，最高可罚3亿越盾。

吸收存款业务中违反法定程序或向不符合条件者吸存，最高可罚1.5亿越盾；存款利率或收费与公示不一致，最高可罚4000万越盾。

在企业债券买卖中未监督资金用途或违规购买，最高可罚1.5亿越盾。

法令还明确了处罚执行标准：组织违法的罚款金额为个人的2倍。在人民信用基金、微型金融机构等特定机构，个人罚款按标准的10%执行，其所在组织罚款为该个人罚款的2倍。

该法令将于2026年2月9日正式生效。（完）