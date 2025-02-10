越南政府提议将2025年经济增长目标上调至8%以上

2月10日下午，越南国会常务委员会就2025年经济社会发展补充提案的呈文提出2025年越南经济增长目标达到8%以上的内容进行讨论。

根据政府的呈文，2025年是具有特殊意义的一年，是越南2021-2025年五年经济社会发展计划的收官之年，也是经济加速突破、冲刺决胜的一年，同时也是为越共第十四次全国代表大会召开奠定基础，筹备各级党代会，并为成功实施2021-2030年十年战略打下坚实基础，引领国家迈入发展新阶段的重要一年。

因此，2025年越南国内生产总值（GDP）增长率需要达到8%以上，以确保奠定“稳”的基础，蓄积“进”的动力，为自2026年起实现长周期的两位数增长目标创造条件。在加快经济增长的同时，必须坚持可持续发展，确保宏观经济稳定，控制通胀，维护经济大局平衡，实现经济发展、确保社会进步、环境保护的协调统一，同时确保国防安全。

关于2025年实现8%以上增长目标的增长情景，工业与建筑业需要增长9.5%以上（其中加工制造业增长9.7%以上）；服务业需要增长8.1%以上；农林渔业需要增长3.9%以上等。工业和建筑业，特别是加工制造业，仍将是经济增长的主要驱动力。

预计2025年越南GDP规模将超过5000亿美元，人均GDP超过5000美元，居民消费价格指数（CPI）年均增幅保持在4.5-5%之间。

国会经济委员会主任武红清代表审查机构发表讲话时表示，委员会基本同意政府呈文中的2025年经济增长目标、要求及增长情景。政府向国会提交调整2025年增长目标的呈文，体现了实现2021-2025年经济社会发展目标的坚定决心和努力，同时为实现长期两位数增长奠定坚实基础，引领国家迈向繁荣发展新纪元。

经过讨论，国会常务委员会一致同意在第九次特别会议上提交国会审议并作出决定。（完）