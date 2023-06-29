越南政府指示全力做好林同省山体滑坡处置工作

6月29日，越南政府总理就全力做好林同省山体滑坡处置工作和在暴雨洪水季节中主动应对山体滑坡一事下发通知。

通知指出，连日来，北部山区和西原地区出现强降雨，导致山体滑坡和局地出现山洪。29日早晨，林同省大叻市发生山体滑坡，2人被埋压，一些人受伤，多间民房受损。政府总理向遇难者表示沉痛哀悼，向其家属致以慰问。

为了尽快处置这起山体滑坡和主动在暴雨洪水季节中确保人民和基础设施的安全，政府总理要求各部部长、和省市人民委员会主席、国家防灾指导委员会和国家自然灾害应急和搜救委员会集中指导，主动开展自然灾害防范工作，减轻由自然灾害造成的损失。

政府总理要求林同省人民委员会继续指导快速处置山体滑坡，对受伤人员进行救治，走访慰问受损家庭，尤其是受难者家属；指导有关机关对山体滑坡进行检查、评估和确定其原因，从而提取经验教训，避免类似事故发生。

政府总理同时要求各省市人民委员会责成有关机关和防灾力量主动核查，从而及时发现山体滑坡高风险地区，以主动疏散居民，提出确保人民生命和财产安全。

农业与农村发展部、自然资源与环境部、建设部、教育培训部、交通运输部、工贸部、国防部、公安部等部门主动指导、敦促开展自然灾害防范工作。（完）