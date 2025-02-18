越南政府批准发布《全球煤炭向清洁能源转型声明》实施计划

政府总理范明政签署了关于发布《全球煤炭向清洁能源转型声明》实施计划的第266/QĐ-TTg号决定。

计划的总体目标是主动参与全球低碳发展趋势。动员国内外所有资源用于发展电力；研究并应用清洁燃料混合燃烧技术，以逐步减少燃煤电厂的排放；制定逐步停用技术过时、经济寿命已尽的燃煤电厂的路线图。

同时，推动最大化利用可再生能源用于电力生产，确保提供足够、稳定且日益优质的电力，以合理的电价支持经济社会发展，为应对全球气候变化作出贡献。建立并实施应对气候变化和能源转型的全面任务与解决方案，力争实现2050年净零排放的承诺。

到2030年的具体目标是，进行燃煤电厂试点安装二氧化碳捕集系统，特别是对于那些采用过时技术、低效率的燃煤电厂；考虑停用约540兆瓦的电力（包括440兆瓦的普吏电厂和100兆瓦的宁平电厂），如果这些燃煤电厂经济寿命已尽、技术过时且效率低下，无法解决效率和排放问题。

研究并试点在燃煤电厂中应用生物质和氨燃料的混合燃烧技术，以减少二氧化碳排放。鼓励燃煤电厂逐步过渡到使用生物质和氨燃料。

此外，优先最大化有效利用可再生能源用于电力生产；增加可再生能源（包括水电）占总电力生产的比例，预计达到29.2% - 37.7%。力争在5年内完成宁顺核电厂项目的投资，确保能源安全、发展和环境保护。

到2045年，生产至少1160兆瓦的清洁电力，以替代燃煤电厂的电力，确保为国家电力系统提供足够的电力，考虑关闭约1160兆瓦的燃煤电厂（如未进行燃料转型）。继续实施燃煤电厂在运行20年后转型为生物质和氨气燃烧，预计总装机容量为18642兆瓦；将所有燃煤电厂转型为生物质和氨气燃烧，总装机容量为6990兆瓦。

到2050年，发展足够的清洁电力资源来替代现有电力，总装机容量至少为3335兆瓦，确保为国家电力系统提供足够的电力，考虑关闭约3335兆瓦的燃煤电厂（如未进行燃料转型或安装碳捕集系统）。

继续将燃煤电厂的燃料转型为完全使用生物质和氨气燃料，预计总装机容量为25632兆瓦至28832兆瓦；为燃煤电厂安装碳捕集系统。2050年以后，计划不再使用煤炭作为电力生产燃料。

为了实现上述目标，计划提出了关于政策法律、技术、人才、财政与资金、国际合作、公平转型和社会保障等方面的任务和解决方案。（完）