越南政府总理：弘扬勤劳创新克服困难的传统 建设强大繁荣的越南

10月8日下午，越共中央政治局委员、越南政府总理、中央评比表彰委员会主席范明政出席由越南劳动总联合会举行的 “百万倡议计划——努力克服困难、创新、下决心战胜新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行” 的总结会议。

据越南劳动总联合会称，“百万倡议计划——努力克服困难、创新、下决心战胜新冠肺炎疫情大流行”于2021年9月1日起启动，目标是2023年9月1日倡议数量达到 100 万个。然而，本着“新主张、强烈、高成效”的精神，全国工会会员、工人、公务员、劳动者积极响应，参与到该计划中。

截至2022年10月3日，该计划已达到100万个倡议的目标，提前近11个月完成计划目标。截至目前，全国已提交参与该计划的倡议超过200万个；许多倡议具有高利润价值，每年超过1000亿越南盾（合约人民币3千万元）；倡议的总效益价值估计超过33万亿越南盾（合约人民币98.8亿元）。

会议上，代表们有机会回顾计划的实施、发展和推广；介绍了许多攻坚克难、发挥创意、战胜疫情的典型倡议，其具有重大精神意义和物质价值；同时，通过具体行动表彰越南劳动者的本领和智慧。

越南政府总理范明政在会议上发表讲话表示希望继承和大力弘扬勤奋创新、攻坚克难、敢想敢做、敢于创新、勇于创造的传统，增强越南工会的作用，营造充满活力、务实有效的竞争氛围，致力于一个强大和繁荣的越南。

范明政总理强调，这些倡议展现了越南劳动者在复杂疫情背景下和新常态下迅速适应生活和工作条件的创造力和智慧，为稳定、恢复生产和生活做出了重要贡献。

范明政总理表示，通过促进主动性和创造力；越南工会组织肯定了工人阶级的团结精神、责任感、自力更生意志、先锋作用和创造力，实现了建设强大、繁荣、幸福的越南国家的愿望。

范明政总理提出，继续继承和大力发展越南人民勤劳、聪明、勇敢、创新、敢想、敢做、敢创新的传统和优秀品质；为建设和保卫越南社会主义祖国作出贡献；实现越南国家富强、越南人民富裕幸福的愿望。（完）