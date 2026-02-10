越南政府总理：倾力排忧解难确保在喜迎新春之际一个群众都不掉队

值此 2026 年新年及民族传统春节——2026 丙午年春节到来之际，2月10日上午，政府总理范明政出席了清化省锦石一贯制学校项目开工典礼，走访慰问了清化省贫困户、特困家庭及工人劳动者，并向他们赠送春节慰问品。



锦石一贯制学校项目由国防部所属单位（第12兵团、越南军用电子电信集团、越南军队股份商业银行）资助，并由第12兵团负责施工。该校建设总面积为11000平方米，确保配套化与现代化的标准。主要建设项目包括：一栋3层行政办公楼、一栋3层理论教学楼、一栋3层学科教室楼、一栋单层多功能厅、一栋3层食堂及半寄宿楼，并配有齐全的教学设施装备。



范明政总理强调，人力资源被确定为决定一个国家成败的关键因素，因此，我党和国家始终将教育培训视为“头等国策”。对于少数民族地区和山区同胞而言，教育培训具有更为特殊的重大意义。为这些地区的教育机构投入基础设施建设，实际上就是对教育进行公正的投资。



越南政府总理范明政与学生合影。图自越通社

长期以来，党和国家高度重视少数民族地区、山区及边境地区的教育工作，并优先投入资源。特别的是，政治局已出台主张，在各边境乡建设248所涵盖小学至初中的一贯制寄宿制学校，其中清化省16所。锦石一贯制学校的投资建设，是对党和国家关于教育培训事业（尤其是针对山区、边境及偏远地区）主张的积极响应与延续；这对锦石山区乡的教育培训及地方发展具有重要意义。



范明政总理要求各有关单位与清化省及锦石乡紧密配合，研究并按照边境乡248所一贯制学校的标准进行投资建设。该项目必须在2026年8月31日前完工，以确保学生能顺利进入2026-2027学年就读。学校建设需具备同步化、现代化及“绿、净”标准，并拥有“百年愿景”，在此构建教育生态系统。各项设施必须配备齐全，包括：行政办公楼、寄宿区、配有外语和计算机教室的教学楼、体育与文化活动区、食堂以及配套设施完备的卫生区等。



借此机会，范明政总理要求清化省继续优先调集资源，重点建设2025年已开工的6所九年一贯制寄宿学校，并确保于2026年8月30日前完工；同时做好准备工作，以便在2026年2月内开工建设其余10所学校。此外，省政府需进行全面摸排，并针对因校舍不足而无法上学的学生制定具体的解决方案。



关于民生保障工作，范明政总理强调，党和国家始终优先保障民生，以不让任何人掉队为目标，结合常态化帮扶与突发性救助，发扬人道主义传统，巩固民族大团结，迈向社会可持续发展；特别是在新春佳节之际，重点关照劳动者及特困群体。



范明政总理要求清化省拨出资源用于民生保障工作，其中需将社会优抚对象与贫困户进行分类，以便制定相应的解决方案；同时继续予以关注并开展排查，持续推进为民众消除临时房和破旧房的工作。



范明政重申，党、国家、政府及政府总理始终高度重视并指导做好春节关照工作，秉持不让任何人掉队的精神，确保为人民群众平安、欢度2026丙午年春节提供必要条件。这充分彰显了政府贴近群众、勇于担当及全心全意为民服务的精神，同时助力各项民生保障政策真正落地见效。



* 在此期间，政府总理范明政、国会副主席阮德海以及中央各部委和清化省领导代表一同出席锦石九年一贯制学校开工仪式。



活动期间，领导代表团向锦石小学干部、教师和学生赠送50份慰问品，并向锦石乡及清化省100户优抚家庭、贫困户代表以及100名工人劳动者代表赠送了春节慰问品。



范明政总理走访慰问伤残军人武春活一家，并赠送春节慰问品。图自越通社

* 趁此机会，范明政总理前往锦石乡苏村，走访慰问伤残军人武春活一家，并赠送春节慰问品。（完）