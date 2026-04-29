越南政府总理：从管理思维转向服务与建设思维，促进生产、投资、经营发展

4月29日上午，越南政府总理黎明兴与财政部领导举行工作会议，听取关于2026年前几个月任务执行情况、未来一段时间的重点方向与任务以及相关建议和主张的汇报。



政府常务副总理范嘉足、政府副总理阮文胜、财政部部长吴文俊以及相关部委和机关领导一同参加。



会议集中评估已取得的成果、存在的不足、局限性及其原因；深入分析了经济增长动力、经济瓶颈、资源的动员与高效利用能力，以及如何落实越共二中全会第18-KL/TW号结论中明确交付的两位数增长目标。



黎明兴总理在总结讲话中代表政府对财政部所做出的努力和取得的重要成果给予认可、表扬和高度评价，特别是财政部在完成机构重组后，承担并完成了极其繁重的工作量。



黎明兴总理指出，世界和地区形势变幻莫测、难以预料，对宏观经济调控、财政政策以及实现两位数增长目标产生了快速且直接的负面影响，国内也存在一些不足之处。然而，越是困难挑战，就越要坚定决心、团结统一、坚定目标，圆满完成既定任务，特别是“两位数”增长的目标。



黎明兴总理要求从“管理思维”转向“服务思维”，营造促进生产、投资和经营活动的发展环境；提高预测能力，建立适应新形势的政策反应思维。黎明兴总理指出，中央、政治局、总书记、国家主席以及各部委领导的指导精神是必须转变处理工作的思维与切入方式。面对新要求、新问题，各行各业领导必须全面审视、改变观念，在参谋、制定和调控包括财政政策在内的宏观政策中敢于创新。



黎明兴总理发表讲话。图自越通社

因此，政府总理指出，需要采取措施动用国家资源与社会资源、国内资源与国外资源以促进经济社会发展；通过发展证券市场、资本市场及国有企业股份制改革，确保纪律与秩序，使证券市场公开、透明运行，增强投资者和公众的信心。



与此同时，要确保纪律严明，勤俭节约，提高预算支出和公共投资的效率，妥善处置公产；发展多元经济成分，包括国有企业、私营企业及吸引外资（FDI）；加强税收管理，防止流失，培育税源并扩大税基；大力推动数字化转型，在管理调控中应用大数据，完善数据库，重组办事流程与手续；进一步完善发展体制。



黎明兴要求，在未来一段时间内，财政部必须集中建设清廉、强大、全面的党组织；审查、修改、补充并完善规章制度，创新工作作风和领导方法，减少审批手续，从而使旗下各单位的工作质量和效率产生根本性转变，并进一步强化首长负责制。



各相关方须对各领域的国家财务计划、公债借还、中期公共投资等增长目标进行审查和补充，并向各地方、集团及国有企业下达2026年及五年阶段的具体目标（涵盖投资、行业增长、数字化转型、技术创新等领域），相关工作须在2026年4月内完成。



为了持续改善投资经营环境，黎明兴总理要求严格、按时落实关于削减行政手续、经营条件、执行时间及合规成本的各项指示，特别是财政部管理范围内的手续和经营行业。抓紧完善关于国有企业分类标准及企业中国有资本的决定，并于2026年5月15日前呈报政府总理颁布。



政府首脑强调，财政部及财政行业必须严格、有效落实越共中央总书记、国家主席苏林关于国家储备的结论；加强分析预警和形势掌握能力，主动筹备储备资源，确保在任何情况下都不陷入被动和意外等。（完）