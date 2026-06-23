越南政府总理黎明兴：集中资源发展具有引领作用的战略性产品

6月23日下午，越南政府总理、政府科技发展、创新与数字化转型和第06号方案指导委员会主任黎明兴主持召开专题会议，审查2026年第3次会议后第57-NQ/TW号决议的实施情况，并讨论推动科技、创新发展的各项措施，旨在继续加快落实进度，确保完成中央指导委员会赋予的任务质量与进度要求。



会议上，各部委领导发表有关促进战略技术发展、设立国家风险投资基金；发展新能源、可再生能源及智能电网的科技生态系统，以服务绿色增长；研究、掌握并应用绿色建筑材料及新材料等内容的演讲。同时，还谈及旅游、港口、物流及区域特色产品等领域的技术研究与应用，科研基础设施共享网络和重点实验室的建设以及高素质人才培养等议题。



与会代表重点讨论了在机制与政策方面需要破解的瓶颈，缩短从研发到产品上市的时间，特别是科技、创新与数字化转型领域的特殊财政机制问题。



据报告，目前，各部委和地方已完成53项任务中的11项。全国建设了16个国家重点实验室，总经费约为9670亿越盾。越南政府总理批准了10个战略技术组和30种战略技术产品的清单，责成10个部门实现有关战略技术的任务。34个地方中24个地方登记了124个科技与创新产品，在124 个产品中33 个产品属于战略技术组。2026年，从国家预算拨出100多万亿越盾用于发展科技、创新与数字化转型。

在会上发表总结讲话时，黎明兴强调，必须继续贯彻落实越共中央总书记、国家主席苏林的指示，其中确定科技、创新与数字化转型要直接服务经济社会发展事业，成为推动经济实现两位数增长的动力，有利于提高生产率、质量、效率、国家竞争力及自主能力。



同时，要转向以产品产出、应用效果、商业化能力及对经济增长、各部门的国家管理工作、地方经济社会发展、国家发展事业和解决问题作出的贡献等因素作为衡量标准的思维。



政府总理强调，国家负责构建制度、制定标准、订货、营造试验环境并在可控范围内分担风险；企业、研究院和高校提供知识与技术，企业负责生产、商业化与市场拓展等环节。



会议现场。图自越通社

黎明兴要求应集中资源解决重大问题，发展核心技术和具有引领作用的战略技术产品，将国家任务与区域、地方优势及全球价值链相结合，坚决克服分散投资、重复建设和低效问题。



对于未来方向，政府总理认为，各部委应明确具有引领作用的重大问题，并将其与本部门职能紧密结合，同时加强与地方的对接；各地方则根据其优势与实际需求选择产品。



他认为，企业应参与技术选择、投资、试验和市场开发等过程；研究院和高等院校对订货需求加以研究；国家负责制度建设、标准制定、试验环境及初始市场支持。同时，要尽快解决相关障碍、不足之处和瓶颈，优先投入资源支持核心技术及具有商业化潜力和带动效应的产品，充分发挥实验室、科研基础设施及专家队伍的作用。



关于重点任务与解决方案，黎明兴要求各部委和地方全面梳理已交办的任务，并在6月30日前彻底解决逾期任务。



在数字基础设施、科研基础设施、数据库建设及数字化转型方面，科学技术部已向政府提交《国家数字总体架构框架》。政府总理强调，这是特别重要的平台，要求尽快完善该框架，确保其高效、节约、完整、统一地运行。



科技技术部将与公安部在建设数据架构框架与数据发展方案中密切配合，并向主管部门汇报。另外，科学技术部紧急完善国家重点研究中心、试验中心和实验室系统的发展方案，并在2026年6月内向政府总理汇报。



公安部、政府办公厅和司法部负责确保国家公共服务门户顺畅运行，实现行政手续“一站式”联通办理。



公安、司法、卫生、建设、农业与环境、文化体育与旅游、科技与技术、教育培训、财政部以及各省市人民委员会按要求完成相关任务。（完）