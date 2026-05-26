越南政府总理黎明兴：芹苴需注重研究特殊机制以推动全面发展

越南政府总理黎明兴26日在芹苴市主持召开与芹苴市委常委会的工作会议，重点部署该市经济社会发展任务与“两位数”增长目标、公共投资项目资金到位进度、两级地方政府运作情况等工作。



据芹苴市委书记黎光松在会上作的报告，芹苴市与朔庄省、后江省合并后，市委常委会集中领导、指导健全组织机构。2026年第一季度，芹苴市经济增长率达7.02%，在九龙江三角洲地区5省市中排名第二。文化社会领域得到积极转变。目前该省存在困难和障碍的项目有130个。关于两级地方政府运作，市人民委员会集中领导机构精简工作，确保合规并符合行政单位合并后的实际要求。



黎明兴在总结讲话中基本同意芹苴市的报告及会议讨论意见，表扬市委、市政府和人民近期的努力。同时坦率指出了一些不足之处，如地区生产总值增速属全国最低之列、服务业在经济结构中占比最大但增长未与潜力相称、公共投资项目资金拨付进度缓慢、人力资源质量不高、基础设施及乡级干部队伍质量未能满足发展要求等。



在此背景下，黎明兴建议芹苴市深刻领会并有效落实党的十四大决议，以及中央、国会、政府的各项决议和结论，其中关注审查城市规划，制定增长情景，为基础设施项目排忧解难，彻底处理闲置、不使用的公共场所等。

越南政府总理黎明兴在会议上发表总结讲话。图自越通社

黎明兴强调，必须注重研究特殊、突破性机制，以推动芹苴全面发展，试点投资一些具有潜力的新兴行业。同时，集中吸引投资，加快推进重点工程和项目进度，抓紧处理长期积压项目，最大限度释放发展资源。



与此同时，关注发展加工制造业，提升高科技应用水平并创造更多附加值；将芹苴市打造成为九龙江三角洲乃至区域各国农水产品的加工、进出口分销枢纽。



黎明兴要求多措并举，确保两级地方政府顺畅运行，加快公共资产及闲置办公场所的合理安排、管理和使用。



与此同时，大力削减行政审批流程，优化投资营商环境，发展民营经济，推动创业、创新与数字化转型，加强贸易促进与吸引投资，最大限度调动各方资源用于发展。



黎明兴强调，必须注重党建和政治体系建设，打造团结、统一、廉洁、民主、行动、高效的行政机构体系，有效开展民众免费体检或筛查计划，落实好社会民生、民族、宗教等政策，建设保障性住房，试点开展保障性租赁住房，注重环境保护等。



政府总理黎明兴及中央和芹苴市工作代表团在芹苴市烈士陵园敬献花圈。图自越通社

此前，黎明兴及中央和芹苴市工作代表团前往芹苴市烈士陵园敬献鲜花和上香，缅怀胡志明主席及各位英雄烈士地丰功伟绩。（完）