越南政府总理黎明兴：科技、创新是实现国家发展抱负的“金钥匙”

5月18日上午，越南政府总理黎明兴在河内出席越南科技创新日（5月18日）庆祝活动暨以“科技、创新与数字化转型——新增长模式的主要动力”为主题的战略技术部署会议。



一同出席活动的有政府副总理胡国勇、科技部长武海军，中央各机关、部委和地方领导代表，各国际组织、驻越外国机构，企业、研究院、学校、经济集团，国内外科学家，以及各时期科技部领导和干部。



近年来，科技、创新和数字化转型为经济增长、提高劳动生产率、产品质量和国家竞争力作出了日益显著的贡献。在世界进入新战略竞争阶段的背景下，技术正成为决定每个国家竞争力、地位和自主水平的关键因素。人工智能、半导体、大数据、生物技术、量子技术和智能制造等重大动向正深刻改变传统发展模式和全球经济结构。根据新的发展方向，科技、创新不再仅仅是支持发展的领域，而是正成为快速可持续发展的增长平台，是在全球技术竞争日趋激烈的背景下确保自主、自强的条件。



“战略技术部署会议”旨在具体化政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，以及政府总理2026年4月30日颁布的关于国家战略技术清单和战略技术产品清单的第21/QĐ-TTg号决定。据此，越南优先发展核心技术和平台技术，以及能够在新时代创造增长、竞争力和国家自主能力突破的战略性产品。



黎明兴强调，越南科技创新日不仅是表彰科学家、知识分子、企业家在研发、应用科技和创新方面取得成就的机会，更是激发越南智慧自豪感、激发各阶层人民特别是越南年轻一代创新精神的非常重要契机。黎明兴认为，国家发展的要求迫切要求革新增长模式，其中科技、创新和数字化转型是国家迈入新时代的基础、动力和战略性突破。

一同出席活动的有政府副总理胡国勇、科技部长武海军，中央各机关、部委和地方领导代表，各国际组织、驻越外国机构，企业、研究院、学校、经济集团，国内外科学家，以及各时期科技部领导和干部。图自越通社

黎明兴坦率指出了过去一段时间科技、创新活动中存在的不足和局限。他认为，在科技、创新日新月异、全球竞争日益激烈的时代，哪个国家竞争力强，哪个国家就有机会崛起、快速可持续发展。以实现到2030年成为现代化工业国家、到2045年成为发达国家、高收入国家为目标，科技、创新和数字化转型被确定为主攻动力、“金钥匙”和实现国家发展抱负的关键因素。



在此背景下，黎明兴要求在未来一段时间，越南科技部必须发挥核心作用，与各部委、机关和地方共同落实科技创新发展和数字化转型；发展战略技术必须创造出具体产品。创造出的战略技术产品必须具有附加值、实际应用性、可商业化、国产化率高，必须对提高劳动生产率有切实贡献。



黎明兴要求建设高效的创新生态系统，并强调国家着力支持企业提高吸收和掌握技术的能力，开发和商业化战略技术产品，必须形成具有国际竞争力的越南科技企业，在战略技术领域发挥引领作用。



黎明兴还强调必须加强国际合作，建立机制，让在越南投资的外国企业进行技术转让；逐步参与并掌握战略技术产业链；大力发挥海外越南知识分子和专家网络的作用。有关各方要特别重视发展高素质人力资源；必须有突破性机制来发现、培训、吸引、重用人才，特别是行业领军专家、青年科学家和技术人才。各大学、研究院要努力成为强大的研究中心、创新中心和创业中心。



黎明兴认为，必须从“为完成而完成”的思维转向创造实质性产品、实质性价值、实质性效益的思维。所有科技、创新的项目和任务都必须致力于解决国家重大课题，直接服务于人民和企业，以产出、实际效果和商业化程度作为衡量执行结果的标尺。



黎明兴强调，发展科技、创新、数字化转型和战略技术，正是引领国家在新纪元快速可持续发展的道路。黎明兴相信，凭借越南的智慧、越南的本领以及越南民族奋发向上的渴望，我们必将逐步掌握各项战略技术，提升国家自主能力，并在数字时代肯定越南的地位。（完）