越南政府总理黎明兴：完善体制以疏通资源、推动创新发展

确保提交国会审议的各项法律草案和决议的质量与进度

会议开幕时，黎明兴明确指出，越共中央总书记、国家主席苏林曾强调：“必须在体制和法律上创造新突破，疏通发展资源，使体制不再是瓶颈，而应成为发展的资源”。

在本次会议上，政府审议并就多项重要法律草案和决议提出意见，包括：《〈建筑法〉若干条款修改补充法》；《油气法（修正案）》；《基层调解法（修正案）》；《法律普及教育法（修正案）》；《国家赔偿责任法部分条款修改补充法》；《防止大规模杀伤性武器扩散法》；《〈出版法〉若干条款修改补充法》；《〈海关法〉若干条款修改补充法》；《〈越南国家银行法〉、〈反洗钱法〉和〈信贷机构法〉若干条款修改补充法》；《涉及农业和环境领域行政审批程序和投资经营条件的10部法律若干条款修改补充法》；《〈技术转让法〉、〈电信法〉、〈电子交易法〉、〈无线电频率法〉若干条款修改补充法》；《〈越南劳务人员按合同赴国外工作法〉若干条款修改补充法》；《〈投资法〉若干条款修改补充法（修订限制性行业目录）》；关于为2027年APEC领导人会议服务工程和项目纾困解难特殊机制和政策的国会决议；关于科技、创新、数字化转型领域违法行为及民营经济、国有经济相关违法行为处理特殊机制政策的决议，以及其他重要内容。

黎明兴在作会议总结时要求各部部长、部级机关负责人亲自负责，集中指导、集中资源，抓紧完善各项法律草案和决议，确保符合《规范性法律文件颁布法》的规定，提交即将召开的非常规国会会议审议，确保质量、进度和效果；紧跟国会常务委员会的工作计划，主动与国会各机关及相关机构在审查、说明、意见接纳、整理提交国会的法律草案过程中密切配合；及时向有权机关报告超出权限范围的问题。

黎明兴还就各项法律草案和决议中的若干具体内容提出意见，供各位部长和行业主管领导吸收和完善，特别要求仔细审查涉及削减、简化行政审批程序、投资经营条件的内容，推进分级分权，审慎评估影响，高度重视听取民众、企业和受影响的对象的意见。

其中，对于《〈海关法〉若干条款修改补充法》，黎明兴要求采取更有力、更具突破性的措施来改革流程；同时研究提出修改专项法律法规，以减少企业时间和合规成本。

对于《〈投资法〉若干条款修改补充法》，黎明兴同意财政部关于按简化程序和流程制定该法律草案的建议；同时要求抓紧研究、贯彻政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，并将其体制化纳入《投资法》。