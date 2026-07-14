越南政府总理黎明兴：力争将富寿省打造成为全国的工业“首府”

7月14日下午，越南政府总理黎明兴在越池市与富寿省委常委会举行工作会议，就落实经济社会发展任务与“两位数”增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、落实越共中央政治局第57号决议，以及解决地方存在的困难和障碍等内容进行了讨论。



下定决心实现经济两位数增长



2026年上半年年，富寿省确立了全国领先地位：第二季度地区生产总值（GRDP）增长10.95%，上半年增长10.18%（位居北部中游和山区首位，全国34个省市中的第7位）。工业继续发挥主要动力作用，上半年工业生产指数（IIP）增长25.14%。财政收入达34.8万亿越盾以上，同比增长21.5%（达到预算的61.2%）。



截至2026年7月3日，公共投资资金拨付率达37.3%，超过全国平均水平（35.5%）。投资环境呈现起色，引进外资超17.7亿美元，是去年同期的近5倍，超额完成全年计划的10.2%。该省已在全部148个单位完成两级政府模式调整，确保机构精简实施计划。



与会代表就当前仍存在的不足和难点进行讨论并提出解决方案，下定决心推动该省圆满完成2026年各项既定目标，为未来的强劲发展奠定坚实基础。



在会议上发表总结讲话时，政府总理黎明兴认为，富寿省经济增长虽处于较高水平，但其可持续性仍需引起高度关注；与全国平均水平相比，服务业所占的比重依然偏低。经济结构转型力度仍显不足；交通基础设施、物流及工业区建设依然受限；部分项目因征地拆迁补偿遇到阻碍以及原材料价格波动而进展缓慢。此外，该省还面临高素质人力资源匮乏的问题，部分乡级干部的能力水平尚无法满足新形势下的要求等。



会议现场。图自越通社

为了实现2026年既定目标，黎明兴总理建议富寿省委继续创新思维、改变观念与做法，改进领导、指导和施政方式，紧扣目标任务；经常性更新、贯彻并同步高效落实各项决议和结论。



富寿省需要继续努力奋斗，以极大的决心实现并超额完成既定的经济社会发展目标和指标，特别是2026年达到两位数增长（11%以上）的目标，从而储备力量蓄势待发，为全国的共同发展做出更大贡献。



充分有效开发首都门户优势



黎明兴总理认为，富寿省应加快推进公共投资资金拨付进度，力争到2026年底达到100%；在中央下拨资金后，做好充分准备，以确保能够立即接收、配置并实施2026-2030阶段各项国家目标计划。制定2026-2030阶段中期公共投资计划，确保满足经济社会发展要求，并在资金配置前做好投资效益评估。



关于工业发展，黎明兴总理强调必须改变发展思维，吸引高附加值项目，集中发展富寿省具有潜力的拳头高科技产业；避免引进劳动密集型、使用落后技术及影响环境的项目，将富寿省打造成为全国的工业“首府”。



政府总理要求要制定各工业区和工业集群的基础设施发展战略，特别是高新工业区；抢抓战略性产业机遇，在人工智能（AI）、芯片、半导体、物流、绿色能源等领域创造新增长动力；吸引大型科技企业和私营企业，促进创新创业等。



关于租赁住房发展，黎明兴总理指出必须将其视为住房发展中的战略优先任务；对住房进行分类梳理，以制定符合导向的相应政策，包括商品房、租赁住房、公家房和政策性住房等。



* 当天下午，值此纪念越南伤残军人及烈士日79周年（1947年7月27日 - 2026年7月27日）之际，黎明兴总理及中央工作代表团前往富寿省英雄烈士纪念碑上香和敬献鲜花，缅怀为民族解放、国家建设与保卫事业而英勇牺牲的越南及富寿祖地优秀儿女。



值此机会，黎明兴总理一行还走访了该省英雄母亲和烈士家属。（完）