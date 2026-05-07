前往麦克坦-宿务国际机场迎接黎明兴总理及越南高级代表团的有菲律宾国家安全顾问爱德华多·阿尼奥（Eduardo Año），宿务省省长帕梅拉·巴里夸特罗（Pamela Baricuatro），拉普拉普市市长辛迪·金-陈（Cindi King-Chan），东盟峰会组委会代表，越南驻菲律宾大使赖太平，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使，以及越南驻菲律宾大使馆的干部和工作人员。



这是黎明兴总理就任新一届政府首脑后的首次出访，也是他首次亲自出席的多边会议，此行再次彰显了越南在东盟框架内主动、积极且负责任做出贡献的承诺。



加入东盟30多年来，越南已成为其核心成员，与各成员国共同维护地区和平与稳定，加强与伙伴的关系，并有效利用东盟的经济联系网络来促进贸易与投资，争取东盟及其伙伴的合作、支持与资源，从而服务于经济社会发展目标。



越南政府总理黎明兴抵达菲律宾开始出席第48届东盟峰会之行。图自越通社

第48届东盟峰会将重点讨论2026年东盟合作各大方向，包括保障能源安全、粮食安全以及对东盟公民的保护；同时继续执行关于加强内部互联互通、提升东盟自强自立能力、战略自主权及中心地位的战略。



本着此精神，预计会议期间，黎明兴总理将发表重要讲话，传达越共十四大的外交路线方针及越南对东盟优先事项的观点，提出切实可行的建议，旨在巩固东盟共同体建设进程，助力增强东盟应对变局中的韧性与应变能力，特别是应对中东局势影响的能力，并就共同关心的地区和国际问题交换意见。



借此机会，黎明兴总理还将同多国领导人进行会晤，旨在巩固友好关系、增强政治互信并推动务实高效的合作。这也是黎明兴总理就任新职后首次与东盟各国领导人进行面对面会晤，将为双边关系以及东盟互联互通注入动力。（完）