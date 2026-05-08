当地时间5月8日晚，越南政府总理黎明兴率越南高级代表团离开菲律宾宿务，圆满结束应2026年东盟轮值主席国、菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯邀请出席第48届东盟峰会之行。



越南政府总理黎明兴圆满结束出席第48届东盟峰会旅程。图自越通社

到麦克坦-宿务（Mactan-Cebu）国际机场送行的菲方人员有：菲律宾国家安全顾问小爱德华多·阿诺（Eduardo Oban Jr）、宿务省省长帕梅拉·巴里夸特罗（Pamela Baricuatro）、拉普拉普市市长辛迪·金－陈（Cindi King-Chan）及会议组委会代表。越方送行人员包括越南驻菲律宾大使赖太平，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使，以及大使馆干部和工作人员。 在工作行程框架内，黎明兴出席了峰会开幕式、全体会议及与东盟成员国领导人的闭门会议并发表重要讲话。他重申了越共十四大确立的外交路线，阐明了越南对东盟优先事项的立场，并就巩固东盟共同体建设、增强东盟战略自主性与危机应对能力提出多项务实建议。此外，他还就共同关心的地区与国际问题与各方交换了意见。



在全体会议和非正式会议上，黎明兴阐述了越南关于东盟应如何应对相互关联、多维性挑战的建议，并提出了新背景下东盟的三大合作重点。越南的建议因其内容和及时性获得了东盟各国领导人的欢迎和高度评价。在越南建议的基础上，会议讨论并一致通过了关于优先行动以巩固地区韧性的《东盟领导人声明》。



与此同时，他还与各国及国际组织领导人进行了双边会晤，以巩固友好关系、增强政治互信、推动务实有效的合作。



越南政府总理黎明兴与越南驻菲律宾大使馆干部和工作人员合影。图自越通社

黎明兴在与各国及国际组织领导人双边会见和接触中强调加强高层代表团互访、巩固政治互信、有效落实现有合作框架的优先事项；强化与各国的友好、团结与合作精神；希望有效挖掘贸易关系中的新合作空间，促进东盟内部经济合作，保障粮食安全、能源安全，发展供应链，加强区域基础设施互联互通。



黎明兴的首次出访在多边和双边层面均取得圆满成功，展现了越南主动、积极、负责任参与并切实有效为东盟共同事务作出贡献的形象，同时也为推动越南与各成员国关系发展、促进地区和世界和平、稳定与发展作出了贡献。（完）